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Dünya bu kareleri konuşuyor! Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti

İngiltere'de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Doğa fotoğrafçılığı yapan bir kişi ormanda çekim yaptığı bir esnada hayvan yuvası sandığı bir deliği fotoğraflıyordu. Fakat yuvada bir farklılık olduğunu sezdi. İçeri girdiğinde ise gözlerine inanamadı. Uzun ve ince deliğin sonu inanılmaz bir yere çıktı. İşte dünyanın konuştuğu bu olayın ayrıntıları...

Ekleme: 27.01.2023 - 10:30 Güncelleme: 27.01.2023 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Dünya bu kareleri konuşuyor! Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti
Michael Scott isimli bir doğa fotoğrafçısı yaşadığı şaşkınlık verici olayla dünyanın gündemine geldi. Doğada fotoğraf çeken Scott, hayvan yuvası sandığı bir deliği fotoğraflarken bir değişiklik sezdi. Dar uzun deliğin sonunda ortaya çıkanlar ise görenleri adeta şaşkına çevirdi. Dünya keşfedilmeyi bekleyen ilginç yerlerle dolu... Bu sözü kanıtlar nitelikte bir olay ise İngiltere'de yaşandı. Tesadüf eseri bir doğa fotoğrafçısı keşfettiği yerle dünyanın gündemine bomba gibi düştü.

Michael Scott isimli bir doğa fotoğrafçısı ilginç bir keşfe imza attı. Sıradan bir hayvan yuvası sandığı deliğin içerisinden adeta bir şaheser çıktı. Dar uzun bir girişi olan bu küçük mağaranın aslında ibadet edilmesine izin verilmeyen gizli bir dini mezhep tarafından yapıldığı anlaşıldı.

Sıradan bir yabani hayvan barınağı olarak görünen deliğin ardındaki sır çok farklı çıktı. Uzun yıllar boyunca korunan bu ibadethane, günümüze kadar gelmiş. Burayı keşfeden fotoğrafçı Michael Scott gördüğü inanılmaz olayı, fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştirdi. Bu kareleri sosyal medyadan paylaşan ve yaşadığı olayı anlatan doğa fotoğrafçısı görenleri şoke etti.

Dünya bu kareleri konuşuyor! Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti

İşte esrarengiz ibadethanenin o görüntüleri...

Vietnam'da keşfedilen "Son Doong" dünyanın en büyük mağarası olmaya aday...

İçine kırk katlı bir gökdelenin sığabileceği büyüklükteki mağaranın etrafı ormanlarla çevrili. Annamite dağları boyunca uzanan "Son Doong" birbirine bağlı 150 büyük mağaradan oluşuyor ve henüz tamamı gezilmedi.

Yapılan lazer ölçümlerine göre 200 metre yüksekliğinde, 150 metre genişliğindedir. Mağaraya ulaşmak için Ho Chi Minh City otobanının bir noktasında araçtan inip ormanın içinde 10 kilometre yürünmesi gerekiyor.

İdeal koşullarda bu yolculuk takriben 6 saat sürüyor.

Mağaranın tam adı "Hang Son Doong" ve bu yerel dilde "Dağ Nehri Mağarası" anlamına geliyor. Mağara sisteminin içinde göl, yağmur ormanı, plaj ve hayvanlar bulunuyor.

Dünya bu kareleri konuşuyor! Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti
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