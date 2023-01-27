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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Avrupa’da artan İslam düşmanlığına sert tepki

İsveç’te aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim’i yakmasını “ifade özgürlüğü” olarak değerlendirenlere sert tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa’nın İslam'a yönelik saldırılara karşı tedbir almak zorunda olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Avrupa’da artan İslam düşmanlığına sert tepki
Ekleme: 27.01.2023 - 13:38 Güncelleme: 27.01.2023 - 13:39 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Avrupa’da artan İslam düşmanlığına sert tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması, 'Birkaç fanatiğin provokasyonu, abartıp reklamını yapmayalım.' diye geçiştirilecek bir hadise değildir. Buna izin vermek kötülüğün sıradanlaştırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kalın, şunları kaydetti: "Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması, 'Birkaç fanatiğin provokasyonu, abartıp reklamını yapmayalım.' diye geçiştirilecek bir hadise değildir. Buna izin vermek kötülüğün sıradanlaştırılmasıdır. Nefret suçlarının hafifletilmesidir. Fanatizmin korunması ve ödüllendirilmesidir.

İfade özgürlüğü; tahrik, hakaret, aşağılama, küfür ve kutsal değerlere saldırı için kullanılamaz. Başka inançların sembollerine, ülke bayraklarına, kişilik haklarına sistematik saldırılar nasıl hafife alınamazsa Avrupa, İslam'a yönelik saldırılara karşı da tedbir almak zorundadır."
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