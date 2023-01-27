Başkan Erdoğan, cuma namazını Ertuğrul Gazi Camii’nde kıldı

Birtakım ziyaretler ve açılışlar yapmak üzere Bilecik’in Söğüt ilçesine gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ertuğrul Gazi Camii’nde kıldı. Başkan Erdoğan, Türkiye’nin en büyük altın keşiflerinden biri olan 6.5 milyar dolar değerindeki 109 ton altın rezervinin işleneceği Gübretaş'a ait Söğüt'teki maden tesisini açarak, ilk külçe altını dökecek.