Başkan Erdoğan, cuma namazını Ertuğrul Gazi Camii’nde kıldı
Birtakım ziyaretler ve açılışlar yapmak üzere Bilecik’in Söğüt ilçesine gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ertuğrul Gazi Camii’nde kıldı. Başkan Erdoğan, Türkiye’nin en büyük altın keşiflerinden biri olan 6.5 milyar dolar değerindeki 109 ton altın rezervinin işleneceği Gübretaş'a ait Söğüt'teki maden tesisini açarak, ilk külçe altını dökecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı döneminde ilk kez Bilecik'e geldi. Ziyaretlerine Söğüt ilçesinde başlayan Erdoğan, Cuma namazını Ertuğrul Gazi Camii'nde kıldı.
Namazın ardından Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek olan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin en büyük altın keşiflerinden biri olan 6.5 milyar dolar değerindeki 109 ton altın rezervinin işleneceği Gübretaş'a ait Söğüt'teki maden tesisini açarak, ilk külçe altını dökecek.
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