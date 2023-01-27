AK Partili Ömer Çelik: Danimarka'daki alçaklığı şiddetle kınıyoruz...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Danimarka alçak bir faşistin kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı nefret suçu işlemesine müsaade etti. Şiddetle kınıyoruz. Faşizmin Avrupa’yı ele geçirmesine sessiz kalanlar, kendi demokrasilerini yok ediyorlar." paylaşımında bulundu.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan çirkin eylemini Danimarka'da da gerçekleştirdi. Türkiye'den yaşananlara müsaade edilmesine tepki geldi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Danimarka alçak bir faşistin kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı nefret suçu işlemesine müsaade etti. Şiddetle kınıyoruz. Faşizmin Avrupa'yı ele geçirmesine sessiz kalanlar, kendi demokrasilerini yok ediyorlar." paylaşımında bulundu.