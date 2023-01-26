Van'da Eren Abluka Sonbahar Kış-25 operasyonu başlatıldı

Sınırda ve yurt içinde terörü bitirmeye kararlı olan kahraman Mehmetçik, operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.Teröre nefes alacak alan bırakmayan güvenlik güçleri, PKK'ya yönelik yeni bir operasyonun düğmesine bastı.Bu kez operasyon için Van'ın Çatak ilçesinde yeniden harekete geçildi.Acarlar Mahallesi'nde, 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' başlatıldı.İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 4 Tabur 480 personel, 37 operasyonel tim görev alıyor.İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.