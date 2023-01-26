  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,49 - 20,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic'i kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'i kabul etti.

Ekleme: 26.01.2023 - 17:41 Güncelleme: 26.01.2023 - 17:41 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic'i kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin bölgedeki barış ve istikrarın korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Siyasi ilişkilerdeki ilerlemenin, iktisadi, ticari ve kültürel boyuta odaklanılmasına imkan verdiğini belirten Şentop, 2021'de 2 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacminin 2022 sonunda 2,5 milyar dolara yaklaşmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

AVRUPA'NIN EN HIZLI BÜYÜYEN ÜÇÜNCÜ EKONOMİSİ

İki ülke arasında yatırım ve turizm alanında pozitif gelişmelerin yaşandığını kaydeden Şentop, son yıllarda Avrupa'nın en hızlı büyüyen üçüncü ekonomisi olan Sırbistan'ın, bölgede en fazla dış yatırım çeken ülke haline geldiğini aktardı. Meclis Başkanı Şentop, bu kalkınma hamlesinde bölgesel istikrarın büyük rolü olduğuna dikkati çekerek, 'Siyasi gerginliklerin ve krizlerin bu olumlu gelişmeleri sekteye uğratmamasını arzu ediyoruz.' ifadesini kullandı.

Şentop, terörizmle mücadele ve özellikle FETÖ konusunda Sırbistan'ın verdiği desteğin önemine vurgu yaparak, PKK'lıların Türkiye'ye iadesi talepleri konusunda verilen desteğin de önemine işaret etti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İslam düşmanı Rasmus Paludan'dan yeni tehdit...
İmamoğlu'na protesto şoku: 17 bin ailenin yuvasını yıktın bu mu sizin adaletiniz?
İYİ Partili Cihan Paçacı istifa etti! Kılıçdaroğlu'nun adyalığını açık açık reddetmişti
YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu
Bekir Bozdağ: Kılıçdaroğlu seçim yenilgisine şimdiden kılıf arıyor
İYİ Partili Paçacı'nın açıklamasına CHP'li Yarkadaş tepki gösterdi: Umutları tüketiyor
Halk TV'de 'Kılıçdaroğlu' operasyonu! 48 saatte fişlerini çektiler! 2 gazeteci ile yollar ayrıldı
Elektrik fiyatları düşecek! EPDK Başkanı açıkladı
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e tepki: Bu provokasyonlardan vazgeçin
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Hakkımızda üretilen ahlak dışı iftiralarla nefret suçu işlenmektedir
Fransa'da reform krizi: Grev çağrısı yapıldı yüzlerce kişi hükümete karşı ayaklandı
Gazeteci Latif Şimşek'i darbeden sanığa 3 yıla kadar hapis istemi
6'lı masada liderlerin yemek keyfi
Eski Hakkari Belediye Başkanı HDP’li Cihan Karaman’a 10,5 yıl hapis cezası
AK Parti'den Batı medyasının kara propagandasına sert tepki: Milletimiz tarihin en büyük dersini verecek
PKK/YPG, Suriye'ye ait petrolü pazarlıyor
Yerli otomobil TOGG, Almanya'da görüldü
Ali Babacan: 6'lı masada aday önerisi konuşmayacağız
Başkan Erdoğan'ın kararları Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uludağ Alan Başkanlığı kuruldu
AYM'den HDP kararı
26 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı:

26 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı:

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Artık tepe lambasında taksi yazmayacak

İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Artık tepe lambasında taksi yazmayacak

Bahçesindeki parlayan cisimden tarih çıktı!

Bahçesindeki parlayan cisimden tarih çıktı!

Kalenin altından gizli sığınak çıktı: Ankara'da bulundu bu zamana kadar kimse fark etmedi

Kalenin altından gizli sığınak çıktı: Ankara'da bulundu bu zamana kadar kimse fark etmedi

Duyuru yaptılar: Tarihin en yakın asteroidi Dünya'nın yakınından geçecek

Duyuru yaptılar: Tarihin en yakın asteroidi Dünya'nın yakınından geçecek