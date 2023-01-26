TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic'i kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin bölgedeki barış ve istikrarın korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.Siyasi ilişkilerdeki ilerlemenin, iktisadi, ticari ve kültürel boyuta odaklanılmasına imkan verdiğini belirten Şentop, 2021'de 2 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacminin 2022 sonunda 2,5 milyar dolara yaklaşmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.İki ülke arasında yatırım ve turizm alanında pozitif gelişmelerin yaşandığını kaydeden Şentop, son yıllarda Avrupa'nın en hızlı büyüyen üçüncü ekonomisi olan Sırbistan'ın, bölgede en fazla dış yatırım çeken ülke haline geldiğini aktardı. Meclis Başkanı Şentop, bu kalkınma hamlesinde bölgesel istikrarın büyük rolü olduğuna dikkati çekerek, 'Siyasi gerginliklerin ve krizlerin bu olumlu gelişmeleri sekteye uğratmamasını arzu ediyoruz.' ifadesini kullandı.Şentop, terörizmle mücadele ve özellikle FETÖ konusunda Sırbistan'ın verdiği desteğin önemine vurgu yaparak, PKK'lıların Türkiye'ye iadesi talepleri konusunda verilen desteğin de önemine işaret etti.