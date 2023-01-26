Bakan Çavuşoğlu İsveç'teki alçak saldırıya çok sert çıktı: Bu suça ortak oldunuz

Irkçı Rasmus Paludan'ın Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından sular durulmuyor. Bakan Çavuşoğlu yaşananlar karşısında İsveç hükümetine sert çıkarak "Bu suça ortak oldunuz" ifadelerine yer verdi. Çavuşoğlu ayrıca, "İsveç'teki alçak eylem nefret suçudur, ırkçı bir eylemdir. İsveç yönetimi bu alçak eyleme izin vererek ona ortak olmuştur, bu kadar basit, kimse bize başka bir şey anlatmaya çalışmasın" ifadelerinde bulundu.NATO sürecini de değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "İsveç'in karar vermesi lazım. NATO'ya üye olmak istiyor musun, istemiyor musun? Bu ortamda 3'lü toplantının bir anlamı olmaz. Şu andaki ortam bunu gölgeleyeceği için ertelendi."Filistin'de yaşananlara değinen Bakan Çavuşoğlu İsrail'e tepki gösterdi. Çavuşoğlu "İsrail hükümetinden bu tür saldırı ve provokasyonlardan vazgeçmesini istiyoruz. Ölen kardeşlerimiz için başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum" sözlerine yer verdi.