6'lı masaya Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yanıt: Korkmaya başladınız

6'lı masa yine herhangi bir aday ismi açıklanmayan bir toplantıyı geride bıraktı. Toplantıdan çıkan metinde ise bu kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı üzerinden algı operasyonuna girişildiği ortaya çıktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan 6'lı masaya konuyla ilgili net bir yanıt geldi. Dağ "Bugüne dek Cumhurbaşkanımızın adaylığını tartışmaya açmadınız. “Erdoğan’ı yeneceğiz” dediniz. Seçim ve mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız. " dedi.

6'lı masa yine kamuoyunu tatmin etmeyen bir toplantı gerçekleştirdi. 11. buluşmada beklenen aday ismi açıklanmadı. Öte yandan toplantı sonrasında yayınlanan bildiride ilginç ifadeler kullanıldı.'ERDOĞAN ADAY OLAMAZ' ALGI OPERASYONUMetinde 'TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir.' şeklinde bir ifade kullanıldı.HAMZA DAĞ: MAĞLUBİYETTEN KORKMAYA BAŞLADINIZSeçim tarihi yaklaştıkça henüz aralarındaki ihtilafı çözmediği gözler önüne serilen 6'lı masanın bu algı girişimine ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan yanıt geldi.Dağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda masadaki isimlerin seçim yaklaştıkça korkmaya başladıklarının altını çizdi. Dağ 'Bugüne dek Cumhurbaşkanımızın adaylığını tartışmaya açmadınız. 'Erdoğan'ı yeneceğiz' dediniz. Seçim ve mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız. Kendi aday çıkaramama beceriksizlikliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz. Anayasa ortada, yasa açık. Recep Tayyip ERDOĞAN'ın adaylığının önünde hiçbir engel yok. Korkunun ecele faydası yok. En güçlü adayınızla gelin. Yine kazanacağız.' dedi.