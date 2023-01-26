6'lı masada liderlerin yemek keyfi

Türkiye'de seçime sayılı günler kaldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs tarihini açıklamasının ardından Millet İttifakı 11. kez toplandı.CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde bir araya geldi.Herkesin aday belirleme için yapıldığını düşündüğü toplantıda ise yine beklenen olmadı.DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan, aday önerilerinden önce usul ve yöntemlerini konuşulacağını belirtti.Liderler toplantıda Meral Akşener'in ikram ettiği yiyeceklerin tadına baktı. Çay, kahve eşliğinde geçen toplantında gündeme dair konuşmalar yapıldı.