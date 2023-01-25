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Vedat Bilgin: EYT'liler ilk maaşlarını 1 Mart'ta alabilecek

Bakan Vedat Bilgin, Kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamalara paralel olarak yaptığı yeni açıklamada, EYT'lilerin ilk maaşlarını 1 Mart'ta alabilecekleri düzenlemenin Meclis'ten çıkacağını düşündüğünü yineledi.

Vedat Bilgin: EYT'liler ilk maaşlarını 1 Mart'ta alabilecek
Ekleme: 25.01.2023 - 12:06 Güncelleme: 25.01.2023 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Vedat Bilgin: EYT'liler ilk maaşlarını 1 Mart'ta alabilecek
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme belli olmuş, 9 Eylül 1999 tarihinden önce emekli olanlar için yaş şartı aranmaksızın emekli olmanın kapıları açılmıştı.

Hatta emekli olacakların kıdem tazminatları için işletmelere krediler açıldı; bu alınacak kredilerle verilecek tazminatların direkt emeklilerin hesaplarına yatırılması planlandı.

Şimdi Meclis'te olan uygulamanın hesaplamaları yapılıyor ve yılın ilk aylarında emekliliklerin başlatılarak maaş ödemelerinin yatırılması bekleniyor.

"EYT'lilerin ilk maaşlarını 1 Mart'ta alabilecekleri düzenlemenin Meclis'ten çıkacağını düşünüyorum"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu aşamada ​​Bilgin, Bengü Türk TV canlı yayınında soruları yanıtlayarak, emeklilikte yaşa takılanların, ilk maaşlarını 1 Mart'ta almalarına imkan sağlayacak bir düzenlemenin Meclis'ten çıkacağını düşündüğünü söyledi.

"EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün değil"
EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu? sorusunu cevaplayan Bilgin,

"Olmaz, çünkü EYT dediğimiz şey, 8 Eylül'de geçerli olan yasanın değiştirilerek yaş şartı konulması. Dolayısıyla bu tarihte çalışan olması lazım ki o yaşa takılsın." diye konuştu.

"Prim gün sayısı", "yıl sayısı" ve "yaş" şartları var
EYT konusunda stajyer ve çırakların durumuna ilişkin soru üzerine Bilgin, emeklilik için "prim gün sayısı", "yıl sayısı" ve "yaş" şartlarının bulunduğunu hatırlattı.

"Çıraklıkta iş akdinin gerektirdiği şartların ve standartların hiçbirisi söz konusu değil"
Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile yaş şartının kaldırıldığını dile getirerek, stajyer ve çıraklar konusunda şöyle konuştu:

Staj yapanlar, iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar, iş akdi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla işveren onlar için prim ödemiyor. Yani onlar için geçerli olan bir durum değil. Onlar bir eğitim için gidiyorlar oraya. O eğitim sürecinde başlarına bir şey gelmesin diye devlet onlara sağlık sigortası yatırıyor, koruyucu sigorta düzenlemesi yapıyor. Onunla iş akdini birbirine karıştırmamak lazım. Orada öyle bir karışıklık var. Borçlanma vesaire bunlar söz konusu değil. İşvereniniz kim olacak, kimin adına borçlarınızı yatıracaksınız? Yani iş akdinin gerektirdiği şartların ve standartların hiçbirisi onlarda söz konusu değil.

"SGK çalışanları çok sıkı çalıştılar"
Bu süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarının ciddi yoğunluk yaşadıklarının hatırlatılması üzerine Bilgin, şöyle konuştu:

SGK çalışanları üzerinde çok büyük yük oluştu ve arkadaşlarımız çok sıkı çalıştılar. Bazen birkaç hafta cumartesi, pazar demeden müracaatlara cevap vermeye çalıştılar. Bilhassa yeni yıl öncesi bu yoğunluk yaşandı, halen bir yoğunluk var. Onun için bu düzenlemenin içinde Meclisimizden, SGK çalışanlarına, bu sürece katkı yapan arkadaşlarımıza bir çeşit ikramiye diyebileceğimiz bir düzenleme yapmalarını bekliyoruz.

"Bu arkadaşlarımızın kadro sorunlarını çözeceğiz"
Vedat Bilgin, sıkıntıları çözmek için dosya dosya çalıştıklarının altını çizerek, şu açıklamayı yaptı:

Şu anda elimizdeki dosya, geçici işçiler dosyası. Geçici işçiler, çok farklı kurumlarda var. Şeker fabrikalarında, demir yollarında var, birçok kurumda var. Bu mevzuyu çözeceğiz, bu arkadaşlarımızın da kadro sorunlarını çözeceğiz. Bu dosyayı da kapatacağız.

Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ genel başkanları ile bir araya geldiklerini hatırlatan Bilgin,

Onların sürecin kısa sürmesi konusunda bir arzuları var. Biz de aynı kanaatteyiz, uzatmanın anlamı yok.
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