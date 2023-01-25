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CHP ve İYİ Parti başörtüsü düzenlemesine karşı çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu başörtüsü düzenlemesine ilişkin anayasa değişikliği teklifine destek vermeyeceklerini açıkladı.

CHP ve İYİ Parti başörtüsü düzenlemesine karşı çıktı.
Ekleme: 25.01.2023 - 21:16 Güncelleme: 25.01.2023 - 21:32 / Editör: Ozge Selin
CHP ve İYİ Parti başörtüsü düzenlemesine karşı çıktı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, partisinin Anayasa Komisyonu üyeleriyle birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Tezcan, başörtüsüyle ilgili Meclis'e sundukları yasa teklifini hatırlatarak, 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu meseleyi bir siyasi istismar meselesi haline getirme hevesiyle hazırlanan anayasa değişikliği önerisi dün komisyonda görüşüldü. Orada tutumumuzu net olarak ifade ettik. İYİ Parti ile birlikte bir değişiklik önergesi hazırladık. AK Parti ve MHP'li komisyon üyeleri bu teklife 'hayır' dedi. Bütün annelerimize, bacılarımıza şikayet ediyorum; bulunamayacak bir uzlaşı fırsatı doğmuştu. Bu tarihsel fırsat 'Cumhur İttifakı'nın siyasi hırsına heba edilmiştir. Bu meseleyi siyasi istismar yapıp, önümüzdeki seçimlerin malzemesi haline getirilmesine kurban edilmiştir. Biz bu meseleyi çözmek istedik. Bizim önerimizi kabul etmeyerek, bu meseleyi istismar etme konusunda kararlı olduklarını gösterdiler' dedi.

CHP ve İYİ Parti başörtüsü düzenlemesine karşı çıktı.

'DESTEK VERMEYECEĞİZ'

CHP'nin anayasa değişikliği konusundaki tavrını da açıklayan Tezcan, 'Getirdiğimiz kanunu teklifini kabul etmeseler de komisyonda getirdiğimiz önergeleri reddetseler de bütün vatandaşlarımıza sesleniyoruz; sizin güvenceniz biziz. 14 Mayıs'ta iktidara geleceğiz. Haklarınızın da başörtüsünün de güvencesi biz olacağız. Biz bundan sonra bu şekliyle bu teklife artık Genel Kurul'a indirseler de herhangi bir destek vermeyeceğiz' diye konuştu.

İYİ PARTİ'Lİ USTA: BU DEĞİŞİKLİK GERÇEKLEŞMEYECEK

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta da konuyla ilgili TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Usta, dün Anayasa Komisyonu'nda başörtüsü ile ilgili önergelerinin iktidar partisi tarafından reddedildiğini hatırlatarak, 'AK Parti ve MHP bu önergeyi reddederek, meseleyi 'gollük pas' meselesine dönüştürmek istiyorlar. Bunu seçim kampanyasının ana gündem maddesi haline getirmek istiyorlar. Tarih bu durumda 'Cumhur İttifakı'nı asla affetmeyecek çünkü 500'ün üzerinde bir kabul oyu ile Genel Kurul'da kabul olması mümkün olan başörtüsü serbestisi 'Cumhur İttifakı'nın bu tutumu ile maalesef olmayacak. Çünkü İYİ Parti ve CHP'nin destek vermediği, HDP de zaten destek vermeyeceğini ifade etti. Bu süreçte HDP ile bu konuda doğrudan ya da dolaylı bir temasımız olmadı. HDP'nin de oy vermemesi durumunda zaten Genel Kurul'da 360'ın altında kalacak ve bu değişiklik gerçekleşmeyecek. Oysa ki bu değişikliği daha mükemmel bir şekilde geçirme fırsatını ellerinin tersi ile ittiler. AK Parti bu meselenin çözümünden korkmuştur' dedi.

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