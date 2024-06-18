Elon Musk'tan gündemi sarsan açıklama: Gelecekte telefon olmayacak...

Elon Musk, SpaceX, Tesla ve Neuralink'in kurucusu, nöral arayüz teknolojisi Neuralink'in sayesinde gelecekte mobil cihazlara ihtiyacımız kalmayacağını iddia etti. Musk'ın öngörüsüne göre, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar yerini doğrudan beyne yerleştirilen Neuralink çiplerine bırakacak. Bu sayede insanlar, herhangi bir cihaza dokunmadan, düşünceleri ile cihazları kontrol edebilecekler.Musk, yakın zamanda geleneksel mobil cihazların olmayacağını ve bunların yerini Neuralink'in alacağını söyledi.Ocak 2024'te ilk Neuralink implant ameliyatı başarıyla tamamlanmış ve ilk test verileri umut verici sonuçlar göstermişti. Musk, implantın stabil çalıştığını ve gelecekte körlerin görmesini sağlayacak 'Blindsight' adlı bir implant geliştirmeyi planladıklarını da açıkladı.