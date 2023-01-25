75 yaşındaki eşinin cinsellik için hap kullandığını yakalayan seyirci Nur Viral'e bağlandı

Hayatta Her Şey Var programına katılan ismini vermek istemeyen seyirci, 75 yaşındaki eşinin cinsel güç artırıcı hap kullanarak başka kadınlarla mesajlaştığını ve birlikte olduğunu söyledi.

Beyaz TV'de Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programı, ilginç bir haberle gündeme geldi.İlişkiler hakkında verdiği taktik ve tavsiyelerle tanınan Esra Ezmeci ile gerçekleştirilen yayına bir kadın bağlandı.75 yaşındaki eşinin kendisini aldattığını söyleyen kadın, izleyicileri şoke etti.Yayına bağlanan kadın, eşinin cinsel güç artırıcı hap sipariş edip kullandığını söyledi.Koronavirüs sürecinden beri yataklarını ayırdıklarını söyleyen kadın, eşinin sosyal medya mesajlarını yakaladığını söyledi.Bir süre sonra yatakları birleştirdiklerini söyleyen kadın, 'Aramıza yastık koyuyor, sırtını dönüyor' şeklinde konuştu.İsmini vermek istemeyen kadın, Nur Viral'in 'Aldatıyor mu' sorusuna 'Aldatıyor, telefonda yakaladım. Mesaj konuşma... Oraya bakıyor buraya bakıyor, ilaçlarla uğraşıyor.' şeklinde yanıt verdi.Bir diğer yandan 'Eşim gözümün içine baka baka kadınlarla konuşuyor.' diyen kadın, eşinin telefonunu açtığında bir kadın sesi aldığını ve telefondaki kişinin 'Eşini ver.' dediğini söyledi.Cinsel güç artırıcı haplar konusunda şaşkınlığını gizleyemeyen Nur Viral'in 'Başkası sipariş etmiş olabilir mi?' sorusuna ise 'Yaptı kaç kere, biliyorum.' yanıtı geldi.