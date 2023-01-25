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25 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den 5 ile son dakika uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 25 Ocak hava durumu tahminleri açıklandı. Hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji son dakika uyarıda bulundu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...

Ekleme: 25.01.2023 - 10:56 Güncelleme: 25.01.2023 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
25 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den 5 ile son dakika uyarı!
Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, İstanbul'un Anadolu yakası ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, İstanbul'un Anadolu yakası ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere Yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Anadolu yakası hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ 6°C, 16°C
Az bulutlu

İZMİR 7°C, 15°C
Az bulutlu

MANİSA 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 2°C, 16°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 7°C, 15°C
Az bulutlu

ANTALYA 11°C, 19°C
Az bulutlu

HATAY 6°C, 15°C
Az bulutlu

MERSİN 11°C, 19°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -5°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 10°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 7°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 1°C, 6°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TOKAT -1°C, 6°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM -11°C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -14°C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 0°C, 4°C
Az bulutlu

VAN -8°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 12°C
Az bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 12°C
Az bulutlu

SİİRT 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 14°C
Az bulutlu
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