25 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den 5 ile son dakika uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 25 Ocak hava durumu tahminleri açıklandı. Hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji son dakika uyarıda bulundu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...
Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, İstanbul'un Anadolu yakası ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, İstanbul'un Anadolu yakası ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere Yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Anadolu yakası hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ 6°C, 16°C
Az bulutlu
İZMİR 7°C, 15°C
Az bulutlu
MANİSA 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 2°C, 16°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 15°C
Az bulutlu
ANTALYA 11°C, 19°C
Az bulutlu
HATAY 6°C, 15°C
Az bulutlu
MERSİN 11°C, 19°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -5°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 0°C, 10°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -1°C, 7°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 1°C, 6°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TOKAT -1°C, 6°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM -11°C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -14°C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 0°C, 4°C
Az bulutlu
VAN -8°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 12°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 12°C
Az bulutlu
SİİRT 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 14°C
Az bulutlu
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