25 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den 5 ile son dakika uyarı!

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, İstanbul'un Anadolu yakası ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, İstanbul'un Anadolu yakası ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere Yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE 1°C, 6°CParçalı ve çok bulutluİstanbul 7°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Anadolu yakası hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ 0°C, 5°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DENİZLİ 6°C, 16°CAz bulutluİZMİR 7°C, 15°CAz bulutluMANİSA 4°C, 13°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 2°C, 16°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA 7°C, 15°CAz bulutluANTALYA 11°C, 19°CAz bulutluHATAY 6°C, 15°CAz bulutluMERSİN 11°C, 19°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA -2°C, 9°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI -5°C, 7°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 0°C, 6°CParçalı ve az bulutluKONYA 0°C, 10°CAz bulutluParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU -1°C, 7°CParçalı bulutluDÜZCE 5°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU -4°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK 6°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA 1°C, 6°CParçalı bulutluSAMSUN 7°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlıTOKAT -1°C, 6°CParçalı bulutluTRABZON 8°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM -11°C, 0°CParçalı ve az bulutluKARS -14°C, -1°CParçalı ve az bulutluMALATYA 0°C, 4°CAz bulutluVAN -8°C, 2°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR -2°C, 12°CAz bulutluGAZİANTEP 1°C, 12°CAz bulutluSİİRT 3°C, 11°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 5°C, 14°CAz bulutlu