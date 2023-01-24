Yılın ilk MGK toplantısında kritik konular masada!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), yaklaşık 2 aylık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının öne çıkan gündemi Ankara-Stockholm hattında yaşanan gelişmeler.Son günlerde Türkiye'ye yönelik İsveç'te gerçekleştirilen provokasyonlarla ilgili değerlendirmeler yapılacak.7 ay önce Madrid'de imzalanan 3'lü mutabakatı ihlal eden İsveç'in NATO'ya üyeliği için atılacak adımlar ele alınacak.Toplantının bir diğer konusu Şam yönetimi ile 11 yıl sonra kurulan ilk resmi temas olacak.1 ay önce savunma bakanlarının Moskova'da bir araya gelmesiyle başlatılan Türkiye-Rusya-Suriye 3'lü görüşmelerinde gelinen aşama masaya yatırılacak.Sürecin liderler düzeyine taşınması için izlenecek yol haritası konuşulacak.Bu yılın ilk MGK toplantısında yurt içinde ve sınır ötesinde PKK/YPG'ye yönelik sürdürülen terör operasyonlarında gelinen son durum da değerlendirilecek.FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadelede alınacak ilave tedbirler görüşülecek.Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonları da ele alınacak konular arasında.Kurul üyeleri, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam eden Atina Yönetiminin kışkırtıcı eylemlerine karşı atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.MGK toplantısında ayrıca ABD'den F-16 tedariki ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile Kıbrıs, Irak, Libya ve Balkanlar'daki gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapılacak.