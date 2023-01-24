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Van Gölü'nden endişelendiren kare: NASA'nın uydusu görüntüledi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü havzasında etkili olan kuraklığın ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Landsat uydusu görüntülerine de yansıdığını belirtti.

Ekleme: 24.01.2023 - 11:36 Güncelleme: 24.01.2023 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
Van Gölü'nden endişelendiren kare: NASA'nın uydusu görüntüledi
Van Gölü Havzası ve çevresini gösteren son 4 yılın ocak ayına ait görüntüleri inceleyen Akkuş, bu yıl havzanın neredeyse hiç kar almadığını söyledi.

Van Gölü'nden endişelendiren kare: NASA'nın uydusu görüntüledi

Van ve çevresinin son yılların en kurak kışını yaşadığını, karın halen istenilen düzeyde olmadığını vurgulayan Akkuş, kentte sadece yüksek kesimde kar örtüsünün olduğunu aktardı.

Van Gölü'nden endişelendiren kare: NASA'nın uydusu görüntüledi

'ÇİFÇİLERİ ZORLU BİR SÜREÇ BEKLİYOR'

Dağlarda da kar örtüsünün olmadığını dile getiren Akkuş, şöyle konuştu:

'Van Gölü Havzası kapalı bir havza. Havzanın yaz aylarında ihtiyaç duyduğu suyun ana kaynağını kışın düşen kar karşılıyor. Kışın karın az olduğu dönemlerde havzada kuraklık yaşanıyor. Van Gölü ve çevresini gösteren Landsat uydu görüntülerine baktığımızda son 3 yılda bölge tamamen kar örtüsüyle kaplı ama bu yıl ocak ayında ise kar örtüsü neredeyse hiç yok. Van Gölü havzası önümüzdeki günlerde kar yağışı almaz ise yaz aylarında ürünlerini yetiştirmek isteyen çiftçilerimiz ve üremek için akarsulara göç eden inci kefalini çok zorlu bir süreç bekliyor.'

Van Gölü'nden endişelendiren kare: NASA'nın uydusu görüntüledi

'SALMA VE VAHŞİ SULAMA YÖNTEMLERİNDEN VAZGEÇİLMELİ'

Havzadaki her damla suyun çok önemli olduğunu anlatan Akkuş, 'Su kaynaklarımızı efektif kullanmamız gerekiyor. Üreticilerimizin salma ve vahşi sulama gibi yöntemlerden vazgeçmesi gerekiyor. Kaynakların verimli değerlendirilmesi ve barajlarda suyun biriktirilmesi önem taşıyor.' ifadelerini kullandı.

Van Gölü'nden endişelendiren kare: NASA'nın uydusu görüntüledi
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