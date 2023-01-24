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Tarih belli oldu: Starlink Türkiye’ye geliyor

Elon Musk’ın projesi olan ve uzaydan internet sunan Starlink hizmeti, hem uydu sayısı hem de ülke bazında genişlemeye devam ediyor. Güncellenen bilgilere göre Starlink, 2024'te Türkiye’de kullanıma sunulacak. Aylık abonelik ücreti ise henüz belli olmadı.

Ekleme: 24.01.2023 - 13:49 Güncelleme: 24.01.2023 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
Tarih belli oldu: Starlink Türkiye’ye geliyorElon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını yörüngeye göndermeye devam ediyor. SpaceX, Starlink uydularından internet erişimi sağlayan anten kitlerinin ön sipariş sürecini 2021'de başlasa da henüz bu hizmet ülkemize gelmedi.

Starlink, 2024'te Türkiye'ye geliyor
SpaceX, Starlink haritasını güncelledi ve hizmetin geliş tarihi olarak 2024'ü işaret etti. Günümüzde dünya çapında 32 ülkede aktif olarak kullanılabilen Starlink, gelecek yıldan itibaren ülkemizde kullanılabilecek.

AYLIK ABONELİK ÜCRETİ 99 DOLAR
Son zamanlarda yaşanan küresel çip tedarik sorunları nedeniyle şirket, ekipmanların üretiminde aksamaların olduğunu açıklamıştı.

Starlink'in aylık abonelik ücreti 99 dolar. Ancak hizmetin ülkemizde ne gibi onaylardan geçeceği ve Türkiye fiyatında herhangi bir değişiklik olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor.


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