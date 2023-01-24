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Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemine İsveç'ten skandal savunma: 'Yasalar özgür kılar'

Dünya İsveç'te yaşanan skandalı konuşuyor. İslam düşmanı Rasmus Paludan, İsveç makamlarından alığı izin ve İsveç polisinin koruma kalkanı altında Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasının sert tepkiyle karşıladığı olay sonrası konuşan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "İsveç hükümeti olarak hem İsveç'te ifade özgürlüğü olduğunu hem de bu eylemi yapan kişilerin yanında olmadığımızı çok açık belirttik. " ifadelerini kullandı.

Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemine İsveç'ten skandal savunma: 'Yasalar özgür kılar'
Ekleme: 24.01.2023 - 14:29 Güncelleme: 24.01.2023 - 14:30 / Editör: Ozge Selin
Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemine İsveç'ten skandal savunma: 'Yasalar özgür kılar'
İsveç'te PKK'nın skandal eylemlerinin ardından aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın iğrenç eylemi gerilimi tırmandırdı. İsveç polisinin koruması altında yapılan rezil eylemin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye Cumhuriyeti'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstermiyorsanız, bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" demişti. İsveç Dışişleri Bakanı'nın konuya ilişkin ilk açıklaması "İsveç mevzuatının kutsal kitapların yakılması gibi provokasyonları yasal kıldığı oldu.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç mevzuatının kutsal kitapların yakılması gibi provokasyonları yasal kıldığını savundu.

Billström, geçtiğimiz gün Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na girişte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması provokasyonuyla ilgili "Bu basitçe bir ifade özgürlüğü müdür yoksa birinin öylece nefret suçu işlemesine izin mi verdiniz?" sorusuna, "İsveç hükümeti olarak hem İsveç'te ifade özgürlüğü olduğunu hem de bu eylemi yapan kişilerin yanında olmadığımızı çok açık belirttik. Bu, sorumluluğunu alacağımız bir şey. İsveç hükümeti, kutsal kitapların yakılmasını hiçbir şekilde desteklememektedir." yanıtını verdi.

Muhabirin, "Eğer biri bir diğer dinin kutsal kitabını yakmış olsaydı bu yine ifade özgürlüğü mü olacaktı?" sorusu üzerine Billström, "İsveç yasalarına göre, ifade özgürlüğü bunun yapılmasını yasal kılar. Ancak bunun yapılması bu eylemin yanında durduğumuz, bunu desteklediğimiz veya onayladığımız anlamına gelmez." dedi.

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM YAKILMASI

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemine İsveç'ten skandal savunma: 'Yasalar özgür kılar'
İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye'de hükümet ve muhalefet yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.
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