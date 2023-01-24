Niğde'de 300 bin dolu makaron ele geçirildi

Niğde'de bir minibüste 300 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir minibüsü durdurdu.Araçta yapılan aramada, 300 bin dolu makaron bulundu.Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.