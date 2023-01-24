Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu

Memur emeklilerinin zam farkının ödeneceği tarih belli oldu. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir açıklama yaptı.Açıklamada zam farkının 27 Ocak Cuma gününden itibaren ödenmeye başlanacağı belirtildi.Memurlar normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle zamlı maaşlar 15 Ocak'a yetişmedi.Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş aldılar.Zammın kalan 13,52 puanlık kısmı da açıklanan tarihten itibaren ödenmeye başlayacak.