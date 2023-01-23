Şanlıurfa’da dolandırıcılık operasyonu: 26 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 5 ilde, telefonda kendilerini 'hakim', 'savcı' ve 'asker' olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yapılan operasyonla gözaltına alınan 26 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini telefonda aradıkları kişilere kamu görevlisi olarak tanıtıp çeşitli suçlamalar yönelterek dolandırıcılık yapan 26 şüpheliyi tespit etti.Ekiplerin 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa'da 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 53 bin 700 dolar, 210 bin 800 TL, 14 bilezik, 1 altın kolye, 6 gram altın, 1 yarım altın, 1 çeyrek altın, 10 bilgisayar, 79 cep telefonu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırıma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.