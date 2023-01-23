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Kur'an yakma skandalına tepkiler büyüyor! İsveç'e AB'den tokat gibi sözler: 'Defalarca söyledik'

Aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın rezil eylemine izin veren İsveç'e Avrupa Birliği'nden çok sert yanıt geldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Johannes Bahrke, İsveç makamlarını harekete geçmeye çağırdı. 'Defalarca söyledik' diyen Bahrke,"Daha önce de defalarca dediğimiz gibi ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ırk ve din temelli nefretin AB'de yeri yoktur. " dedi.

Kur'an yakma skandalına tepkiler büyüyor! İsveç'e AB'den tokat gibi sözler: 'Defalarca söyledik'
Ekleme: 23.01.2023 - 17:34 Güncelleme: 23.01.2023 - 17:36 / Editör: Ozge Selin
Kur'an yakma skandalına tepkiler büyüyor! İsveç'e AB'den tokat gibi sözler: 'Defalarca söyledik'
'DEFALARCA SÖZLEDİK'

Bahrke, AB Komisyonu sözcülerinin basın toplantısında, İsveç'teki olayla ilgili soruyu yanıtladı. Bu tür eylemlerin, AB'nin üzerine kurulu olduğu değerlerle uyumlu olmadığını belirten Bahrke, "Daha önce de defalarca dediğimiz gibi ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ırk ve din temelli nefretin AB'de yeri yoktur. Bu, İsveç makamlarının ilgilenmesi, onların adım atması gereken bir konu." ifadesini kullandı.

Kur'an yakma skandalına tepkiler büyüyor! İsveç'e AB'den tokat gibi sözler: 'Defalarca söyledik'

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye'de hükümet ve muhalefet yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.


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