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İsveç’te Kur'an-ı Kerim yakma skandalına İstanbul 2 No'lu barosundan tepkiler

İstanbul 2 No’lu Barosu İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma skandalıyla ilgili Adliye meydanında açıklama yapan Baro Başkanı avukat Yasin Şamlı, ‘’ Bütün insanlığa karşı işlenmiş nefret ve insanlık suçudur. Hak ettikleri cezayı alması için ulusal ve uluslararası mecralarda hukuki süreç ve yargılamaların takipçisi olacağımızı buradan bütün dünyaya ilan ediyoruz’’ dedi.

Ekleme: 23.01.2023 - 16:36 Güncelleme: 23.01.2023 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
İsveç’te Kur'an-ı Kerim yakma skandalına İstanbul 2 No'lu barosundan tepkiler
İsveç'te aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından tepkiler gelmeye devam ediyor. İstanbul 2 Nolu Baro avukatları İstanbul Adalet Sarayı'nda açıklamada bulundu. Basın açıklamasına Beyoğlu Belediye Başkanı Av. Haydar Ali Yıldız, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Aksu ve Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü katıldı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı, ''Sözlerime canımızdan aziz bulduğumuz kitabımızın bir ayetiyle başlamak istiyorum ''Ey insanlar şüphesiz size rabbinizden bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik''. Evet kitabımız, aklımız, yolumuz, alemleri ve her iki dünyamızı aydınlatan bir nurdur. Ne kadar rahatsız olurlarsa olsunlar ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar bu nur kıyamete kadar onların karanlık yüzlerini ortaya koymaya devam edecektir. Bu zavallılara ancak acınır ve biz de acınıyoruz'' dedi.

''BÜTÜN DÜNYAYA İLAN EDİYORUZ''

Açıklamasına devam eden Şamlı, 'Kitabımıza karşı İsveç'te yapılan saldırı eylemi, İsveç hukukuna göre suçtur. Türkiye'deki mevzuata göre suçtur. İsveç'inde bağlı olduğu Avrupa müktesebatına göre suçtur. AİHS'ne göre ifade özgürlüğü kapsamına girmez. Yani AİHS'ne göre de suçtur. Bu ırkçı, provokatif, kirli suç eylemi yalnız İsveç'in değil, bütün dünyanın güvenliğini, kamu düzenini bozmayı hedefleyen ve bu potansiyele sahip bir suçtur. Bu suç dinlere karşı hakareti normalleştirme çabası nedeniyle de bütün dinlere, her dinin mensubuna ve bütün insanlığa karşı işlenmiş nefret ve insanlık suçudur. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki İstanbul 2 No'lu Barosu olarak; milletimizin vicdanının sesi ve temsilcisi olarak, dünya kamu düzenini bozmaya yönelik bu kirli suç eyleminin faillerinin ve azmettiricilerinin hak ettikleri cezayı alması için ulusal ve uluslararası mecralarda hukuki süreç ve yargılamaların takipçisi olacağımızı buradan bütün dünyaya ilan ediyoruz'' diye konuştu.
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