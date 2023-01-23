İstanbul'da 11 ilçede zehir tacirlerine operasyon! 3 bin 916 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 11 ilçede operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 3 bin 916 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 137 bin 580 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-21 Ocak tarihleri arasında, Fatih, Büyükçekmece, Esenyurt, Ümraniye, Bağcılar, Beşiktaş, Başakşehir, Silivri, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Avcılar'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.Operasyonlarda, 3 bin 916 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise 540 kilo 830 gram Hint Keneviri, 34 kilo 810 gram Kristal Metanfetamin, 127 bin 680 Adet Ecstasy hap, 9 bin 900 Captagon hap, 63 Kök halde Hint Keneviri Bitkisi, 11 tabanca, 1 tüfek ve 9 adet tüfek kartuşu, 7 adet hassas terazi, 12 kilo 800 gram kimyasal madde ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 375 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.