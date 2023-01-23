Ehliyet affı bekleyenlere müjde! Ceza puanı da silinecek: Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren açıklama!

Ehliyet affı ve ceza puanının silinmesini bekleyen sürücülere müjdeli haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıklarken ehliyet affı müjdesini de kamuoyu ile paylaştı. Buna göre yaklaşık 2 buçuk milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve 10 bin kişinin ehliyeti iade edilecek. İşte ehliyet affına ilişkin detaylar...

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ehliyet affı bekleyenlere müjdeli haberi Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada verdi.Başkan Erdoğan, belirli ihlaller dışındaki ceza puanlarının da silineceğini söyledi.Başkan Erdoğan, 'Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.' dedi.Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanının silineceğini kaydeden Başkan Erdoğan, 'Bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak.' ifadelerini kullandı.Karayolları Trafik Kanun'un suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir. Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (2) ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar.Aynı yıl içinde ikinci defa (100) puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (4) ay süre ile geri alınarak psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir.Bir yıl içinde üç defa (100) ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ise (1) yıl süre ile geri alınır.Sürücü belgeleri geri alınan sürücüler, sürücü belgesine el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne alıkoyma süresinin bitiminde dilekçe ile başvurarak sürücü belgelerini geri alabilirler.