Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Birçok ülkeye mektup gönderilecek

İsveç'teki Kur'an-ı Kerim provokasyonu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş birçok ülkeye mektup gönderecek. İslam İş Birliği Teşkilatı Din İşleri yetkilileri de çarşamba günü toplanacak, birçok ülkede yargıya başvurulacak.

NATO'ya girmek için Türkiye'nin iznine ihtiyaç duyan İsveç'te skandallar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda terör örgütü PKK sempatizanlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırının ardından bu kez ise Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın skandal eylemi patlak verdi.İsveç'te nefret dolu bir provokasyona imza atan Rasmus Paludan, Türk elçiliğinin önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Eyleme izin verilmesine Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi.Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ise İsveç'teki skandal eylem sonrası flaş bir adım geldi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te İslam karşıtı aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yaktığı iğrenç eylem sonrası Avrupa'daki çeşitli kesimlerin temsilcilerine mektup gönderecek.Yaşananlar yurt dışı temsilcilikleri yoluyla uluslarası mahkemelere taşınmaya çalışılacak.