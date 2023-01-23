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Beyaz Gazete
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Canan Kaftancıoğlu: İstanbul seçimlerinin mimarı Kılıçdaroğlu'dur

İstanbul seçimlerinin mimarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Canan Kaftancıoğlu, "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu" şeklinde konuştu.

Canan Kaftancıoğlu: İstanbul seçimlerinin mimarı Kılıçdaroğlu'dur
Ekleme: 23.01.2023 - 10:27 Güncelleme: 23.01.2023 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Canan Kaftancıoğlu: İstanbul seçimlerinin mimarı Kılıçdaroğlu'dur
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir zaman kala muhalefette süren adaylık bilmecesi çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi öne çıkarılırken İyi Parti cephesinin desteği Ekrem İmamoğlu'ndan yana.

Hal böyle olunca Kılıçdaroğlu'nu aday olarak görmek isteyen CHP içerisinde Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik tepki var.

'Başkalarının emeğinin üzerine konmayı seviyorlar'
Bunun son örneği ise Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı açıklamayla gözler önüne serildi.

Kaftancıoğlu, CHP Hamburg Birliği tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Demokrasi Mücadelesi' başlıklı panelde konuştu.

Dikkat çeken ifadeler kullanan Kaftancıoğlu, İstanbul seçimlerinin mimarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

'İstanbul seçimlerinin mimarı Kılıçdaroğlu'dur'
'Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu.' göndermesiyle sözlerine devam eden Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecini 10 yıl öncesinden planladığını da belirtti.

Canan Kaftancıoğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

“Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu. İstanbul seçimlerinin mimarı, tüm Türkiye'de sadece İstanbul değil inanılmaz bir strateji ve kararlılıkla süreci ilk günden kurgulayan hatta ilk günden değil 10 yıl öncesinden planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O hak teslimini yapmak zorundayım”

İmamoğlu-Kaftancıoğlu gerginliği
Öte yandan geçtiğimiz aylarda CHP tarafından düzenlenen 'İkinci Yüzyıla Çağrı' isimli organizasyonda Canan Kaftancıoğlu protokolü selamlarken İmamoğlu'nun elini sıkmadan yoluna devam etmişti.

O anlar dikkat çekmişti. Bu görüntünün yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'na 'Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren' şeklinde ağır ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

İmamoğlu ise 'O kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum.' Şeklinde konuşmuştu.
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