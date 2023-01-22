İstanbul’a müjde! Dev eser hizmete giriyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak

Mühendislik harikası olan İstanbul Havalimanı Metrosu'nda 34 kilometrelik Kağıthane-Göktürk-İstanbul Havalimanı kısmının açılışına saatler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete girecek olan İstanbul Havalimanı Metrosu ile Bakanlık bir çok ilke imza attı. Rekorların kırıldığı projede günlük ortalama 1.156 uçuş ile Avrupa'nın lideri olan İstanbul Havalimanı'na ulaşım daha da kolaylaşacak.'MEVCUT ALTYAPILAR OLMASAYDI KİMSE BU ŞEHRE GİREBİLİR MİYDİ?'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da yaşanan trafik sorununun şehrin iyi yönetilmemesinden kaynaklandığını belirterek, 'Bu yıl 15 milyonun üzerinde turist geldi. Mevcut altyapılar olmasaydı kimse bu şehre girebilir miydi? İstanbul Havalimanı'nın, Avrasya Tüneli'nin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün olmadığını düşünün. İstanbul kendi kendine yetemediği zaman dışarıdan kimse gelir mi? Bunlar da yeterli değil. Çünkü İstanbul sürekli yatırım ister. Çünkü buradaki hareketliği artırmak lazım. İstanbul iyi yönetilmek ister. Sadece metro yatırımları da değil, birinci şarttır ama İETT ile, taksi ile, minibüsleri ile birbirini tamamlayan sistemler, entegrasyonlar yapmak lazım' diye konuştu.'NE ÖYLE BİR HEYECAN NE DE ÖYLE BİR DERTLERİ VAR'Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) metro çalışmalarında başarısız bir yönetim sergilediğini belirterek şunları kaydetti:'Birinci şart, metroların bir an önce bitirilmesi lazım. İstanbul ulaşım ana planı, bize toplamda 1.100 kilometre metro hattı yapılması gerektiğini söylüyor. Şu an İstanbul'da 284 kilometre işletilen metro hattı var. Bunların da tamamı 2019 yerel seçimleri öncesi yapılmıştı. Sabiha Gökçen bağlantısını bitirdik. İstanbul'un metrolarına bu hafta sonu da 34 kilometre daha ekliyoruz. Önümüzdeki ay 6 kilometre daha ekleyeceğiz. Sırf bizim yaptıklarımızı bitirdiğimizde yaklaşık 380 kilometre oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde bitirmesi gereken tam 100 kilometre metro hattı var. Ama maalesef öyle bir heyecan da yok, öyle bir dert de yok.Bize Başakşehir-Kayaşehir arasındaki metro hattını yapmayacaklarını söyleyince biz de burayı devraldık. Devraldığımızda buranın yapım oranı yüzde 5'ti. Başakşehir metrosuna paralel Mahmutbey-Esenyurt metrosu var, onun da ilerleme hızı yüzde 1'di. Onun da güneyinde Bağcılar-Kirazlı-Halkalı'ya bağlayan 9 kilometrelik bir metro hattı var, onun da ilerleme hızı yüzde 5'ti. Başakşehir metrosunu yüzde 5'ten devraldık, bugün bitiriyoruz. Diğer iki metro hattının üzerinden 4 yıl geçti, hiçbir çalışma yok. Yüzde 5'te duruyor. Üzerinden 4 yıl geçti. Ya siz belediyesiniz. Belediyelere de devletimiz bir bütçe veriyor. Bu bütçelerle bu yatırımları yapacaksınız. Bunların içerisinde metrolar var, yollar var. Ama maalesef paralar da ortada yok, iş de ortada yok. Bunun hesabını milletimiz zamanı gelince sandıkta soracaktır.'SAYILI ÜLKEDE KULLANILAN SİSTEM YERLİ OLARAK TASARLANDIDünya metrolarında ilk defa hayata geçirilen akıllı tünel konseptiyle yapılan İstanbul Havalimanı Metro Hattı, yangın güvenliği teknolojisi ile donatıldı.İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda ASELSAN tarafından ilk kez yerli ve milli imkânlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemi kullanılacak. Tren sinyalizasyon ve arayüz çalışmaları da yerli imkânlarla hayata geçirilecek. Dünyada başta Almanya olmak üzere 5-6 ülkenin tekelinde olan sinyalizasyon sistemi, yerli ve milli hamlenin bir başka örneğini teşkil edecek. Hatta yerli elektrik sistemleri ve bataryalara sahip araçlar kullanılacak. Mevcut 10 set trene ilave olarak kullanıma sunulacak araçlarda ilk yerli metro aracı motoru kullanılacak.İLKLERİN VE ENLERİN PROJESİ200'den fazla mühendis ve teknisyen tarafından hayata geçirilen metro hattında, saatte 120 kilometre hızla ulaşım imkanı sunulacak. Diğer metro hatlarında hız ortalama 35, azami ise 80 kilometre hıza ulaşılabiliyor.HIZLI TREN KONFORUNDA SÜRÜŞTürkiye'de bir ilk olan yolculara 'hızlı tren konforunda sürüş' imkânı sunan prekast panel kullanıldı.Yolcuların da rahat ve güvenilir bir şekilde metroya ulaşabilmesi için giriş bölümünde 20 turnike yer alıyor.Havalimanı metro hattında, peronlarda paks diye ifade edilen peron ayırıcı kapı sistemleri mevcut. Araç perona gelip park pozisyonu aldıktan sonra kapı devreye giriyor. Yolcuların güvenli bir şekilde giriş çıkışı sağlanıyor.DİKKAT ÇEKEN UÇAK TASARIMIMetro hattının bekleme salonları da havalimanına yakışır şekilde tasarlandı. Koltuklar uçak koltuğu şeklinde tasarlandı, bilgi ekranları ise uçak penceresi şeklinde dizayn edildi.GAYRETTEPE İSTASYONU 3-4 AY SONRA AÇILACAKHattın Gayrettepe bölümünün yapımındaki gecikmelerin sebebini Bakan Karaismailoğlu şöyle aktardı:'Gayrettepe metro istasyonu özel bir durak. Yerin 70 metre altından geçiyor. Üstünde yoğun bir yerleşim var. Kağıthane ile Gayrettepe arası 3,5 kilometre uzunluğunda. Bu istasyon, birçok noktaya bağlantı sağlayacağı için 70 metre derinlikte dizayn edildi. Bunun zorluğundan dolayı 3-4 ay gibi rötarla orayı açacağız.'HIZLI TREN SABİHA GÖKÇEN VE İSTANBUL HAVALİMANI'NA UĞRAYACAKKaraismailoğlu, Ankara-İstanbul hızlı tren hattını Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na ulaştırmak için yaptıkları projede ihale aşamasına geldiklerini aktararak, şöyle devam etti:'Pazar günü 34 kilometrelik Kağıthane-İstanbul Havalimanı'nı bağlıyoruz. Bir taraftan da bununla birlikte daha önemli bir projeyi daha yürütüyoruz. İnşallah yakın bir zamanda onun da ihalesini yapacağız. Ankara-İstanbul hızlı tren hattı, Gebze'den ayrılarak Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek İstanbul Havalimanı'na ulaşıp buradan Avrupa'ya doğru devam edecek. İstanbul Havalimanı'ndaki mevcut metro istasyonumuzla havalimanı arasına bu hızlı tren istasyonu gelecek. İstanbul Havalimanımızı hızlı tren ağımızla buluşturacağız.'BİLET FİYATLARI NE OLACAK?İstanbul'daki normal bilet fiyatlandırması olacak. İstanbulkart kullanılacak. Metrobüsteki fiyatlandırma gibi burada da benzer fiyatlandırma olacak.AÇILACAK OLAN KISIMKağıthane - Eyüpsultan (Göktürk)- İstanbul Havalimanı (34 km) durakları:KâğıthaneHasdalKemerburgazGöktürkİhsaniyeTerminal 2Kargo Terminaliİstanbul HavalimanıAçılacak kısım günlük 600 bin yolcuya hizmet edecek ve Mahmutbey metrosu ile Kâğıthane'de entegre olacak.ÇALIŞMALARIN DEVAM ETTİĞİ KISIMGayrettepe İstasyonu (3.5 km)Bu istasyonun açılmasıyla İstanbul Havalimanı Metro Hattı Gayrettepe istasyonundan Zincirlikuyu metrobüsü ile entegre edilecek.Bu kısmın açılmasıyla İstanbul Havalimanı Metro Hattı günlük 200 bin yolcuya daha hizmet edecek.SEYAHAT SÜRELERİGöktürk-İstanbul Havalimanı 12 dakikaKağıthane-İstanbul Havalimanı 24 dakikaZincirlikuyu - İstanbul havalimanı 33 dakika4. Levent - İstanbul havalimanı 35 dakikaTaksim - İstanbul havalimanı 41 dakikaEsenler - İstanbul havalimanı 45 dakikaMahmutbey-İstanbul Havalimanı 50 dakikaİstanbul'a müjde! Dev eser hizmete giriyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak69 kilometrelik İstanbul Havalimanın Metro Hattının 800 bin yolcuya hizmet edecek 37.5 kilometrelik birinci etabı toplamda 9 istasyondan oluşuyor.2016'da ihalesi yapılan ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı güzergâhında 16 istasyondan oluşan hat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 'Gayrettepe - İstanbul Havalimanı' ve 'İstanbul Havalimanı - Halkalı' olmak üzere iki etapta inşa edilmektedir.İkinci etabının tamamlanmasıyla İstanbul Havalimanı metro hattı 16 istasyona ulaşacak:Gayrettepe (Zincirlikuyu metrobüsü ile entegre olacak)Kâğıthane (M7 Mahmutbey Mecidiyeköy metrosu ile entegre olacak)HasdalKemerburgazGöktürkİhsaniyeTerminal 2Kargo Terminaliİstanbul HavalimanıTaşolukArnavutköyFenertepeKayaşehir Merkez (M3 metrosu ile entegre olacak)Olimpiyat (M9 metrosu ile entegre olacak)Halkalı StadıHalkalı (YHT ve Marmaray ile entegre olacak)