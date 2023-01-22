Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kur'an dostları haydi sabah namazına

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tüm müslümanları çağrıda bulunarak sabah namazı ve Kur'an okumak için camilere davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tüm müslümanları çağrıda bulunarak sabah namazı ve Kur'an okumak için camilere davet etti.Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:'Kur'an Dostları!Haydi sabah namazına!Yarın, sabah namazımızı kılmak ve Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etmek için camilerdeyiz.Ülkemizin dört bir yanında, 90 bin camimizin kubbeleri Kur'an sesleriyle inlesin, Kur'an'ın nuru yeryüzünü aydınlatsın İnşallah.'