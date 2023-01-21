Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalar kapsamında, terör örgütü PKK/PYD'ye adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken diğerleri ise serbest bırakıldı.