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Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Ekleme: 21.01.2023 - 22:14 Güncelleme: 21.01.2023 - 22:15 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Gaziantep'te terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalar kapsamında, terör örgütü PKK/PYD'ye adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken diğerleri ise serbest bırakıldı.
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