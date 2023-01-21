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Beyaz Gazete
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Dehşete düşüren olay! Arkadaşının öldüğünü bile bile yola devam etti

Kayseri Melikgazi'de tıra arkadan çarpan otomobildeki ehliyetsiz genç, araçta ölen arkadaşının cansız bedeni ile yola devam etti.

Ekleme: 21.01.2023 - 10:46 Güncelleme: 21.01.2023 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Dehşete düşüren olay! Arkadaşının öldüğünü bile bile yola devam etti
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Fatih Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada ehliyetsiz sürücü A.K.'nin (16) idaresindeki 55 AEJ 021 plakalı Volkswagen marka otomobil, 38 PY 186 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın etkisi ile otomobilin tavanı yerinden sökülürken, A.K. yoluna devam etti. Sürücü yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra Uyanık Sokak üzerinde durdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk belirlemelerde sürücü A.K. hafif yaralanırken sürücünün yanında oturan Y.C.U.'nun (17) hayatını kaybettiği belirlendi. Arka koltukta oturan B.Ö.'nün de bazı uzuvlarının koptuğu tespit edildi. Haberi alarak olay yerine gelen Y.C.U.'nun yakınları ise sinir krizi geçirdi. Yaralılar yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilirken, hayatını kaybeden Y.C.U.'nun cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Dehşete düşüren olay! Arkadaşının öldüğünü bile bile yola devam etti

Dehşete düşüren olay! Arkadaşının öldüğünü bile bile yola devam etti
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