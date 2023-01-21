  • USD: 18,78 - 18,81
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bursa'daki doğa olayı uluslararası basında manşet oldu

Bursa'da geçtiğimiz günlerde kuvvetli lodosla birlikte ortaya çıkan görüntüler, uluslararası basında da yer alarak UFO'ya benzetildi.

Bursa'daki doğa olayı uluslararası basında manşet oldu
Ekleme: 21.01.2023 - 14:09 Güncelleme: 21.01.2023 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
Bursa'daki doğa olayı uluslararası basında manşet oldu
1Bursa'da geçtiğimiz günlerde kuvvetli lodos hayatı adeta felç ederken, deniz trafiğinde de aksamalar yaşandı.

Vatandaşlar rüzgarın etkisiyle uçan çatılar nedeniyle zor anlar yaşadı. Bu sırada Bursa semalarında mercek bulutu görüldü.

1 SAAT BOZULMADAN GÖKYÜZÜNDE KALDI

Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti. Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti. Doğa olayı uluslararası basında da ses getirdi.

Bursa'daki doğa olayı uluslararası basında manşet oldu

BBC, UFO'YA BENZETTİ

İngiltere merkezli BBC haberinde, 'Türkiye'de UFO benzeri bulutlar oluştu' diye yazdı. Haberin ayrıntısında ise, 'UFO'ya benzetilerek optik yanılsama yaratan nadir bulut oluşumu Türkiye'de görüldü. Dalga benzeri model, merceksi bulut olarak biliniyor' dedi.

Bursa'daki doğa olayı uluslararası basında manşet oldu

CNN: GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

ABD merkezli CNN International da UFO şeklindeki buluta yer verdi. Haberde, mercek bulutu adı verilen UFO şeklindeki bulutun, Türkiye'deki izleyicilerin dikkatini çektiğini yazdı.

'YAKLAŞAN FIRTINA ÖNCESİNDE GÖRÜLEBİLİR'

Fox Weather internet sitesi de 'Bu hafta Türkiye üzerinde görülen bu esrarengiz bulutlar gibi merceksi bulutlar, genellikle dağların dorukları ve sırtlarının yakınında yüzer halde bulunur. Bu tür bulutlar, bir sonraki gün içinde veya yaklaşan fırtına öncesinde atmosferin nemlenmesi nedeniyle yağış sinyali olabilir' denildi.


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bahçeli 'Sabır taşı çatladı' diyerek tüm siyasi partilere çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'e sert çıkış: Nefret suçu ifade özgürlüğü değildir
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bakan Kurum detayları açıkladı: Her Roman'a bir yuva
PKK'ya yeni operasyon başlatıldı
CHP’li belediyede intihar girişimi ve vurgun skandalı!
Türkiye'den İsveç'e rest! Bakan Akar: Bir önemi kalmadığı için ziyareti iptal ettik
TSK'dan jet yanıt: 11 terörist etkisiz hale getirildi!
Şentop’tan The Economist'e tepki: Herkes kendi işine baksın, başlarındaki belalarla uğraşsınlar
Baykar'dan 'istihdam' iddialarına yalanlama: 20 yıldan bu yana...
AK Parti'den İsveç'e sert tepki: Kuran-ı Kerim’e dönük her saygısızlık insanlık suçudur
İsveç Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı: Kur'an-ı Kerim yakma eylemi kınandı...
Başkan Erdoğan, 2023 Roman Buluşması programında açıklamalarda bulunuyor
Kilis Öncüpınar'a roket saldırısı: Altı roket boş araziye isabet etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya desteğin artırılması aciliyet taşıyor
Bakan Murat Kurum, İzmir Bayraklı’da depremzede Hatice Baltrak’ı ziyaret Etti...
Beyaz Saray'dan Rus askeri şirketi Wagner ile ilgili açıklama: Suç örgütü olarak tanınacak
MHP lideri Bahçeli'den '2023 seçimleri' mesajı: Beklenen tarihi işaret etti!
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: 'Kalıcı barış' vurgusu...
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı
Meteoroloji o bölgelere alarm verdi: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

Meteoroloji o bölgelere alarm verdi: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

Suyun dibinde milyonlarca bulundu: Hepsi bir anda ortaya çıktı her yeri kapladılar

Suyun dibinde milyonlarca bulundu: Hepsi bir anda ortaya çıktı her yeri kapladılar

Bursa'daki doğa olayı uluslararası basında manşet oldu

Bursa'daki doğa olayı uluslararası basında manşet oldu

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti

Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti

Dönümde 100 bin liraya kadar gelir sağlıyor! Üreticiliği yaygınlaşıyor .

Dönümde 100 bin liraya kadar gelir sağlıyor! Üreticiliği yaygınlaşıyor .