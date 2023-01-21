Bursa'daki doğa olayı uluslararası basında manşet oldu

1Bursa'da geçtiğimiz günlerde kuvvetli lodos hayatı adeta felç ederken, deniz trafiğinde de aksamalar yaşandı.Vatandaşlar rüzgarın etkisiyle uçan çatılar nedeniyle zor anlar yaşadı. Bu sırada Bursa semalarında mercek bulutu görüldü.Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti. Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti. Doğa olayı uluslararası basında da ses getirdi.İngiltere merkezli BBC haberinde, 'Türkiye'de UFO benzeri bulutlar oluştu' diye yazdı. Haberin ayrıntısında ise, 'UFO'ya benzetilerek optik yanılsama yaratan nadir bulut oluşumu Türkiye'de görüldü. Dalga benzeri model, merceksi bulut olarak biliniyor' dedi.ABD merkezli CNN International da UFO şeklindeki buluta yer verdi. Haberde, mercek bulutu adı verilen UFO şeklindeki bulutun, Türkiye'deki izleyicilerin dikkatini çektiğini yazdı.Fox Weather internet sitesi de 'Bu hafta Türkiye üzerinde görülen bu esrarengiz bulutlar gibi merceksi bulutlar, genellikle dağların dorukları ve sırtlarının yakınında yüzer halde bulunur. Bu tür bulutlar, bir sonraki gün içinde veya yaklaşan fırtına öncesinde atmosferin nemlenmesi nedeniyle yağış sinyali olabilir' denildi.