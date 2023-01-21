  • USD: 18,78 - 18,81
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

18 ilde sahte engelli raporu operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

İzmir merkezli 18 ilde gerçekleşen ve joker hastalar kullanıp sahte engelli raporu hazırladığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Ekleme: 21.01.2023 - 10:06 Güncelleme: 21.01.2023 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
18 ilde sahte engelli raporu operasyonu: Çok sayıda tutuklama var
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte engelli raporu düzenleyen şüphelilere yönelik uzun süreli gerçekleştirdikleri teknik ve fizik takibin ardından operasyonun düğmesine bastı.

İzmir merkezli 18 ilde; aralarında organizatör, joker, hastane çalışanları, doktor, devlet memurları, aracı ve sahte rapor sahiplerinin de bulunduğu 380 şüphelinin yakalanmasına yönelik dev operasyon başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde yürütülen operasyonda yeni detaylar ortaya çıkarken, gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan sağlıkçıların, hastanelerde kullanılan kayıt sistemi üzerinden usulsüzlükler (sahte hastalık tanısı oluşturma, ilaç muafiyet raporu yazma) yapıldığı, veya rapor alabilmek için gerekli olan tetkiklere, sağlam veya engel oranı düşük kişilerin yerine çeşitli hastalıkları bulunan joker kişilerin sokularak, 249 şahsa 25 bin - 80 bin TL arası değişen ücretler karşılığında sahte engelli raporu çıkartıldığı belirlendi. Ayrıca polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, olayla ilgili 380 şüphelinin ‘Nitelikli Dolandırıcılık, Görevi Kötüye Kullanma ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarını işleyerek ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 milyon TL kamu zararına sebebiyet verdiği tespit edildi.

Operasyon çerçevesinde, aralarında, 32 organizatör, 13 joker, 1 doktor ve 6 devlet memuru olmak üzere toplam 35 hastane çalışanı, 51 aracı ve 249 rapor sahibi konumunda olan şahsın bulunduğu 380 şüpheliye adli işlem uygulandı. Şüphelilerden hakkında gözaltı kararı bulunan 53 kişiden 51'i gözaltına alındı.

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 51 şüpheli, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden Ş.Ö., İ.Ö., U.Ö., M.A., A.S., H.G., D.Ö., K.T., Ö.K., A.E., Ç.K., E.Ç., G.İ., H.Ş., H.T., M.Y., N.T., N.C., N.B., R.Ü. ve S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.T., M.K., M.A., T.K., A.A.İ., A.T., A.Ç., Ç.Ü., H.T., H.B.G., İ.M., İ.A., K.Ö.S., N.P., N.J., R.K., Ş.A., M.S., A.G., N.B., M.B. ve M.E. isimli 22 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla, Y.Ö., H.C., B.O., N.A., N.T., F.O., İ.L. ve S.S. ise ifadelerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

18 ilde sahte engelli raporu operasyonu: Çok sayıda tutuklama var
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Türkiye'den İsveç'e rest! Bakan Akar: Bir önemi kalmadığı için ziyareti iptal ettik
TSK'dan jet yanıt: 11 terörist etkisiz hale getirildi!
Şentop’tan The Economist'e tepki: Herkes kendi işine baksın, başlarındaki belalarla uğraşsınlar
Baykar'dan 'istihdam' iddialarına yalanlama: 20 yıldan bu yana...
AK Parti'den İsveç'e sert tepki: Kuran-ı Kerim’e dönük her saygısızlık insanlık suçudur
İsveç Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı: Kur'an-ı Kerim yakma eylemi kınandı...
Başkan Erdoğan, 2023 Roman Buluşması programında açıklamalarda bulunuyor
Kilis Öncüpınar'a roket saldırısı: Altı roket boş araziye isabet etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya desteğin artırılması aciliyet taşıyor
Bakan Murat Kurum, İzmir Bayraklı’da depremzede Hatice Baltrak’ı ziyaret Etti...
Beyaz Saray'dan Rus askeri şirketi Wagner ile ilgili açıklama: Suç örgütü olarak tanınacak
MHP lideri Bahçeli'den '2023 seçimleri' mesajı: Beklenen tarihi işaret etti!
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: 'Kalıcı barış' vurgusu...
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı
SGK'den 'emeklilere yüzde 30'dan düşük zam yapıldığı' iddialarına yanıt
Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e sert tepki: Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür
6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! 'Radyocu Zeki Kayahan C.'ye müstehcen fotoğraf attı...'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor...
Karadeniz gazı adım adım geliyor! Kritik aşamaya geçildi: Filoya dahil oldu
Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hamle: Umre sonrası rotasını çizdi!
Meteoroloji o bölgelere alarm verdi: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

Meteoroloji o bölgelere alarm verdi: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

WhatsApp'a 5,5 milyon avro ceza verildi: AB veri gizliliğini ihlal ettiler

WhatsApp'a 5,5 milyon avro ceza verildi: AB veri gizliliğini ihlal ettiler

Yerli otomobil Togg'da heyecanlandıran gelişme: Üç platformda bugün yayımlanacak

Yerli otomobil Togg'da heyecanlandıran gelişme: Üç platformda bugün yayımlanacak

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti

Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti

Dönümde 100 bin liraya kadar gelir sağlıyor! Üreticiliği yaygınlaşıyor .

Dönümde 100 bin liraya kadar gelir sağlıyor! Üreticiliği yaygınlaşıyor .