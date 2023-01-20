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Bakan Murat Kurum, İzmir Bayraklı’da depremzede Hatice Baltrak’ı ziyaret Etti...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı ve Bayraklı rezerv alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Murat Kurum, İzmir Bayraklı’da depremzede Hatice Baltrak’ı ziyaret Etti...
Ekleme: 20.01.2023 - 22:28 Güncelleme: 20.01.2023 - 23:05 / Editör: Ozge Selin
Bakan Murat Kurum, İzmir Bayraklı’da depremzede Hatice Baltrak’ı ziyaret Etti...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Bayraklı ilçesinde 2020 yılında meydana gelen depremde evi yıkılan ve bu depremde eşini kaybeden 62 yaşındaki Hatice Baltrak'ı yeni evinde ziyarette bulundu. Bakan Kurum'a ziyaretinde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve milletvekilleri eşlik etti.

Bakan Kurum'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hatice Baltrak, 'Şöyle söyleyeyim. 10 ay, 12 ay, 18 ay içinde bu evler teslim edilmeseydi, biz içine girmeseydik hangi parayla nasıl yapacaktık? O yüzden benim evim 18 ayda bitti geldik yerleştik. Şükür, ben kendi adıma memnunum. Ben Allah razı olsun diyorum. Çünkü kolay iş değil.' dedi.

Bakan Murat Kurum, İzmir Bayraklı’da depremzede Hatice Baltrak’ı ziyaret Etti...

'ACININ DİNİ, İMANI, PARTİSİ YOK KALBİ OLDUĞU SÜRECE HER İŞ YAPILIYOR'

Hatice Baltrak, depremi yaşadıkları o gecenin anılarını Bakan Kurum ile tekrar paylaşarak, depremde göçük altında kalan ancak hayatını kaybeden eşi Ahmet Baltrak'dan geriye sadece emekli maaşı kaldığını söyledi. Baltrak, o gece yaşadıklarını şöyle aktardı:

'Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Ben sizin kim olduğunuzu bilmeden o olayın şokuyla Bakanım, Bakanım kim geldi diyorum polislere. Telefonun ışıklarını kaldırdılar, Bakan geldi, ama kim geldi? 10 saattir eşim göçüğün altında. Kimse yok, herkes can derdinde. Bakan geldi diyorlar, hangi Bakan diyemedim. Şurada sizsiniz, orada benim, bağırıyorum. Bakanım dedim eşim orada can çekişiyor, çıkartamıyoruz, evlatlarım yolda geliyor ama yalnızım. Siz de dediniz ki 'Nerede?' Şu binanın köşesinde, göçüğün altında. Enkazdan hemen çıkarıldı ve tedavi için Sakarya'ya gönderdik sonra. Ama vefat etti, maalesef. Siz olmasaydınız sabaha kadar o göçükte kalabilirdi. Alamazdık ama sağ olun, her zaman şunu söylüyorum. Bunun dini, imanı, partisi yok. Bu işin neyi var biliyor musunuz? Kalbi olduğu sürece her iş yapılıyor.'

Bakan Murat Kurum, İzmir Bayraklı’da depremzede Hatice Baltrak’ı ziyaret Etti...

'ACIYLA, HÜZNÜ DE BERABER YAŞADIK, ŞİMDİ DE SİZİN MUTLULUKLARINIZI GÖRÜYORUZ'

Hatice Baltrak'a baş sağlığı dileyen Bakan Kurum, 'Allah'ın takdiri, rabbimin takdiri. Allah rahmet eylesin, Allah mekânını cennet eylesin. İnşallah hepimiz bir gün toprağa gideceğiz. Allah sizlere sabır versin. Tabi ilk andan itibaren hep birlikte biz Sayın Cumhurbaşkanımızın da takipleriyle, arkadaşlarımız, Valimiz, başkanımız hep buralardaydık. Acıyla, hüznü de beraber yaşadık. Şimdi de sizin mutluluklarınızı görüyoruz. Bizim için de en büyük şeref bu.' dedi.

Bakan Murat Kurum, İzmir Bayraklı’da depremzede Hatice Baltrak’ı ziyaret Etti...

Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

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