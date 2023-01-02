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Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildi...

Son dakika haberi: Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen ayrıldı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını onayladı.

Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildi...
Ekleme: 2.01.2023 - 18:42 Güncelleme: 2.01.2023 - 19:05 / Editör: Ozge Selin
Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildi...
Son dakika haberine göre; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, (İDDK) İstanbul Sözleşmesi için son kararını verdi.

TÜRKİYE RESMEN AYRILDI

İDDK,Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun buldu. Böylelikle Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen ayrıldı.
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