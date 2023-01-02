Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildi...
Son dakika haberi: Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen ayrıldı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını onayladı.
Son dakika haberine göre; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, (İDDK) İstanbul Sözleşmesi için son kararını verdi.
TÜRKİYE RESMEN AYRILDI
İDDK,Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun buldu. Böylelikle Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen ayrıldı.
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