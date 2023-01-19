Diyarbakır'daki yemek fabrikasında yangın

Yemek fabrikasının bacasında biriken yağın neden olduğu yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde panik anları yaşandı.Bağcılar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, yemek fabrikasının bacasında biriken yağ, yangın çıkardı. Durumun 112'ye ihbarı üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Olayda ölü veya yaralı bildirilmezken, maddi hasarın oluştuğu aktarıldı. Bir diğer yandan aynı iş yerinde bir süre önce yeniden yağ birikmesi sonucunda yangın yaşandığı belirtildi. İtfaiye ekipleri, yetkililere düzenli bakım çağrısında bulundu.