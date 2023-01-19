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Borsa günü yükselişle kapattı...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,71 değer kazanarak günü 5.422,37 puandan tamamladı.

Ekleme: 19.01.2023 - 18:40 Güncelleme: 19.01.2023 - 18:46 / Editör: Ozge Selin
Borsa günü yükselişle kapattı...BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 108,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,92 ve holding endeksi yüzde 1,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,42 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,88 ile inşaat oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 9'da bıraktı.

TCMB duyurusunda, ''Yılın son çeyreğine dair göstergeler, zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlama eğiliminin iç talepteki görece güçlü seyirle telafi edildiğine işaret etmektedir. Uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlanmıştır. Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar tüm araçlar kararlılıkla kullanılmaya devam edilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

Analistler, zayıf ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin nihai faiz oranının yüzde 5'in üzerinde olması gerektiğine dair 'şahin' açıklamaları ile küresel piyasalarda enflasyon verileri sonrası oluşan iyimser havanın tersine döndüğünü, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

Fed'in sıkılaşmaya ne kadar süre devam edeceğine ilişkin belirsizliklerin piyasalardaki oynaklığın temel nedeni olduğunu vurgulayan analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının izleneceğini söyledi.

Yarın veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.200 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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