Gaziantep'te akraba iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahalles'inde meydana gelen olayda kız kaçırma nedeniyle aralarında husumet bulunan Çeliktop ve Kıranşal aileleri bir yakınlarının aynı mahalledeki taziyesinde tartıştı.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Akraba olan iki ailenin fertleri taziye çıkışında da tartışmayı sürdürünce olaya silahlar karıştı. Silahların kullanıldığı kavgada, Uğur Çeliktop (33), Yılmaz Kıranşal (57) ve Kenan Kıranşal (38) hayatını kaybederken Nigar Kıranşal (61) ile Leyla Çeliktop (59) ise yaralandı.
POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Yaralılar ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı
3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Akraba olan iki ailenin fertleri taziye çıkışında da tartışmayı sürdürünce olaya silahlar karıştı. Silahların kullanıldığı kavgada, Uğur Çeliktop (33), Yılmaz Kıranşal (57) ve Kenan Kıranşal (38) hayatını kaybederken Nigar Kıranşal (61) ile Leyla Çeliktop (59) ise yaralandı.
POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Yaralılar ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı
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