Gaziantep'te akraba iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahalles'inde meydana gelen olayda kız kaçırma nedeniyle aralarında husumet bulunan Çeliktop ve Kıranşal aileleri bir yakınlarının aynı mahalledeki taziyesinde tartıştı.3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDIAkraba olan iki ailenin fertleri taziye çıkışında da tartışmayı sürdürünce olaya silahlar karıştı. Silahların kullanıldığı kavgada, Uğur Çeliktop (33), Yılmaz Kıranşal (57) ve Kenan Kıranşal (38) hayatını kaybederken Nigar Kıranşal (61) ile Leyla Çeliktop (59) ise yaralandı.POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDIYaralılar ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı