Şüphelenilen şahsın evinden 3 adet tabancı çıktı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 adet tabanca ve mühimmat ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 adet tabanca ve mühimmat ele geçirildi.Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Tepebaşı İlçesi Şirintepe Mahallesi'nde ikamet eden bir kişinin silah ve uyuşturucu satışı yaptığı yönünde bilgi alındı. Ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde 3 adet tabanca, tabancaya ait 3 adet şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.