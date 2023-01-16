Siirt'te 4 kişilik aile sobadan zehirlendi

Siirt'in Pervari ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet Reşit Tayran (58) ile eşi Fatma Tayran (55) ve 2 çocukları hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Karasungur köyünde sabah saatlerinde Tayran ailesinden haber alamayan yakınları eve giderek kapıyı çaldı.Kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, Mehmet Reşit Tayran ile eşi Fatma Tayran, çocukları Salih ve Bilal Tayran'ı hareketsiz halde yatarken gördü.İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile fertleri, ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.