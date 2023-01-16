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Çin'den ABD'ye gözdağı: Gerçek silah ve mühimmatlar kullanıldı

Çin'in Şandong uçak gemisi ve harp filosu, ABD'nin Nimitz uçak gemisinin Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetine yanıt olarak bölgede gerçek silah ve mühimmatla tatbikat yaptı.

Çin'den ABD'ye gözdağı: Gerçek silah ve mühimmatlar kullanıldı
Ekleme: 16.01.2023 - 20:44 Güncelleme: 16.01.2023 - 20:57 / Editör: Ozge Selin
Çin'den ABD'ye gözdağı: Gerçek silah ve mühimmatlar kullanıldı
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Donanmasından yapılan açıklamada, Şandong ve harp filosunun, tatbikatta, 'çatışma talimi, gece kalkış ve inişleri, acil durumlara yanıt, müşterek harekat, hasar kontrolü ve diğer faaliyetleri icra ettiği' bildirildi.

Güvertesinde bir düzine kadar J-15 savaş uçağı taşıyan gemiye farklı tiplerde güdümlü füze muhriplerinin eşlik ettiği tatbikatta, hava saldırıları ve çok boyutlu saldırılara karşı yüzey, hava ve denizaltı savunması senaryolarının çalışıldığı belirtildi.

Tatbikat boyunca J-15 savaş uçaklarının çok sayıda iniş ve kalkış yaptığı, gece manevra kabiliyetinin test edildiği kaydedildi.

Çin'den ABD'ye gözdağı: Gerçek silah ve mühimmatlar kullanıldı

ABD UÇAK GEMİSİNİN BÖLGEYE GELİŞİNE DENK GELDİ

Çin'in tatbikatı, ABD Donanmasının Pasifik'teki 7. Filosu'na bağlı görev yapan USS Nimitz uçak gemisi ve harp filosunun geçen hafta Güney Çin Denizi'ne hareketi ve burada icra ettiği tatbikatın ardından geldi.

Çin'den ABD'ye gözdağı: Gerçek silah ve mühimmatlar kullanıldı

GEÇEN YIL DA İKİ ÜLKE KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

ABD tarafından cuma yapılan açıklamada, Nimitz'in Güney Çin Denizi'nde yılın ilk rutin operasyon faaliyetini gerçekleştirdiği, saldırı talimi, uçuş operasyonları ve denizaltı savar manevralar icra ettiği bildirilmişti.

Geçen yıl aralıkta Güney Çin Denizi üzerinde ABD'ye ait RC-135 keşif uçağı ile Çin'e ait J-11 savaş uçağı arasındaki havadaki tehlikeli yakınlaşma, iki ordu arasında gerilime sebep olmuştu.

Çin'den ABD'ye gözdağı: Gerçek silah ve mühimmatlar kullanıldı

ÇİN'İN YÜZDE 80 EGEMENLİK İDDİASI

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Denizaltı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Pekin'in ihtilaflı bölgede inşa ettiği yapay adaları askeri üsler kurarak silahlandırmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor. Washington'ın son yıllarda Çin'in bölgede artan askeri varlığına karşı 'Seyrüsefer Serbestisi Operasyonları' adını verdiği askeri faaliyetlerini artırdığı gözleniyor.
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