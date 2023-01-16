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Bursa’da uyuşturucu satıcısını yarası ele verdi

Deniz otobüsünden inerken polisin yürüyüşünden şüphelenerek durdurduğu kişinin çantasında uyuşturucu ele geçirildi. 8 ay önce vurulduğu belirlenen şüpheli baygınlık geçirince hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 16.01.2023 - 11:13 Güncelleme: 16.01.2023 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Bursa’da uyuşturucu satıcısını yarası ele verdi
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki limanda 14 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, İstanbul-Mudanya seferini yapan deniz otobüsünden inen yolcunun yürüyüşünden şüphelendi.

Çantasından uyuşturucu çıktı

41 yaşındaki Erkan Lekesizgöz olduğu belirlenen şüphelinin üstünde ve sırt çantasında, savcı talimatıyla arama yapıldı. Arama sonucu şüphelinin sırt çantasındaki şeffaf poşet içinde 86,43 gram metamfetamin, uyuşturucu hap ile uyuşturucu içiminde kullanılan ve kırık olan aparat ele geçirildi

8 ay önce vuruldu

'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 4 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen Lekesizgöz, gözaltına alındı.

Geçen yıl mayıs ayında Gemlik'te silahla vurulan Erkan Lekesizgöz'ün, vücudunda 15 kurşun yarası olduğu, saldırı nedeniyle böbreklerinin ve bağırsaklarının zarar gördüğü, bağırsaklarının dışarıda olduğu ve halen açık yarasının bulunduğu belirlendi.

Baygınlık geçirdi, hastaneye kaldırıldı

Yarası nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken ve baygınlık geçiren Lekesizgöz, Mudanya Devlet Hastanesi'nde polis nezaretinde tedaviye alındı. Lekesizgöz, tedavisinin ardından ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilecek.
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