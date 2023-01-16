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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim tarihi açıklaması: Bir güncelleme olacak

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının gündemine ilişkin yaptığı açıklamada seçim tarihiyle ilgili bir güncelleme olacağını kaydetti. İsveç'teki PKK eylemini değerlendiren Çelik, "İfade hürriyetiyle hiçbir ilgisi yok, çirkin bir eylem" dedi. 6'lı masadaki imza yetkisi tartışmasına da değinen Ömer Çelik, "Bu demokratik bir model değil. Bu haliyle altılı eş başkanlık sistemidir. Bu yaklaşım siyasi bir paralel yapı ortağı çıkarabilir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim tarihi açıklaması: Bir güncelleme olacak
Ekleme: 16.01.2023 - 18:53 Güncelleme: 16.01.2023 - 19:10 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim tarihi açıklaması: Bir güncelleme olacak
Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İsveç'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan rezil eylemi değerlendiren Ömer Çelik, 'Öncelikle buna cumhur ittifakı olarak en sert tepkiyi verdik. Muhalefet partilerinden bu doğrultuda bu eylemi kınayan, terörle mücadeleye desteği büyüten açıklama yapanlara teşekkür ediyoruz.' dedi.

SKANDAL PKK EYLEMİNE KALKAN OLAN SAVCIYA TEPKİ

Toplantıya girerken bilgi aldığını belirten Çelik, 'İsveç'teki savcı bunların cezalandırılmayacağını söylemiş. Demek ki bu savcının açıklamasından şu çıkıyor İsveç'te isteyen terör eylemi yapabilir.' şeklinde konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim tarihi açıklaması: Bir güncelleme olacak

'İFADE HÜRRİYETİYLE HİÇBİR İLGİSİ YOK'

İsveç'in verdiği sözlerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Ömer Çelik, 'İsveç'in yapması gereken verdiği taahüütleri yerine getirmesidir. İfade hürriyetiyle hiçbir ilgisi yok, çirkin bir eylem. Türkiye'nin yaklaşımı tabi ki NATO'nun genişlemesinden yanadır. Biz de prensip olarak genişlemesini destekliyoruz. Ama burada terörle mücadelenin desteklenmesi şartıyla.' ifadelerini kullandı.

ALTILI MASADAKİ İMZA YETKİSİ TARTIŞMASI

Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Bir Cumhurbaşkanı olacak, genel başkanlar Cumhurbaşkanının yardımcısı olacak. Altı kişinin ya da daha fazlasının onayını almadan siyasi karar alamayacak, herhangi bir şekilde atama yapamayacak. Cumhurbaşkanı bunu yaparsa ne olur? O zaman mutabakat bozulur ve ülke yeniden seçime gider. Bu şekildeki model bir demokratik model değil. Kendi cumhurbaşkanı adaylarını şimdiden etkisiz bir eleman olarak gösteriyorlar. Bu haliyle altılı eş başkanlık sistemidir. Bu yaklaşım siyasi bir paralel yapı ortağı çıkarabilir.

AB'YE ÇOK NET UYARI

Akdeniz, Yunanistan sahil güvenliği ve Frontex'in işbirliği ile ölümden kaçan insanların mezarı haline getirilmektedir. Bu insanlara işkence ederek bu uygulamalara devam ediyorlar. AB'ye bir kere daha uyarı yapıyoruz. Yunanistan sahil güvenliği ile Frontex'in işbirliği temelinde oradaki ölümden kaçan insanlara yönelik bu zulüm sizin bütün sözlerinizi boşa çıkaracaktır. Frontex ile ilgili güçlü soruşturmalar yapılması gerektiğini ifade ediyoruz.

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Seçim bekleniyormuş veya seçimden sonraya kalacakmış gibi bir şey söz konusu değil, irade ortaya çıkmıştır. Herkes müsterih olsun. Şubat, en geç Mart ayı içinde sonuca ulaşılacaktır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim tarihi açıklaması: Bir güncelleme olacak

SEÇİM TARİHİNİN ÖNE ALINMASI

Daha önceki açıklamamızda seçim tarihin biraz öne çekilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını söylemiştim. Erken seçim gibi değil ama seçim tarihinde bir değişiklik söz konusu olacak.

BABACAN'IN BAYKAR'A ATTIĞI İFTİRALAR

Tekelcilik yok. Herkesin faydalandıklarından faydalanıyorlar. Bu Türkiye'nin milli kazanımıdır ve bütün dünya açısından takdir edilmektedir. İHA'ların SİHA'ların barışı koruma misyonu çerçevesinde böyle yüksek bir teknoloji üretmesinden dolayı ülkemiz teşekkür almaktadır. Bunun tanışıklıkla, yakınlıkla alakası yok. Bu AK Parti'nin kazanımı değil, Türkiye'nin kazanımı. Bu dost milletlerin, barışı korumak isteyen herkesin kazanımıdır.

ŞAM İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Süreç kendi seyrinde işliyor. Belli bir takım işler tamamlanmak üzere Dışişleri bakanları da bir araya gelecekler. Suriye'nin toprak bütünlüğünü en güçlü şekilde savunuyoruz. Onlar için esas tehdit terör örgütleridir. Türkiye bir tehdit değildir. Diplomasi hattını sağlam tutmak lazım. İrademiz o yöndedir. Türkiye orada işgalci değildir.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

Cumhur İttifakı, milletimiz için ortaya çıkmış bir iradedir. HÜDA PAR ile görüşmeler gerçekleşti. Arkadaşlarımız görüşmeye devam ediyor. Henüz sonuçlanmış bir şey yok.'
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