AK Parti Grup Başkanı Yılmaz: Ya altılı masaya bir sekreter seçeceğiz ya da bu aziz millete lider seçeceğiz

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı öncülüğünde bir düğün salonunda düzenlenen Sandık Görevlileri İstişare Toplantısı'nda, çok önemli bir seçime yaklaştıklarına dikkati çekerek, 'Gerçekten seçimlerin anası. Bakın ABD gazetesi The Wall Street Journal, 'Bu seçim 2023'te dünyada yapılacak seçimlerin en önemlisi' diyor.' ifadesini kullandı.Sivaslıların seçimlerde kararını AK Parti'den yana kullanacağına inandığını dile getiren Yılmaz, hizmet, itibar, istikrar ve öz güven kavramlarını AK Parti'nin siyasete kazandırdığını belirtti.Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece Türkiye'nin değil, tüm mazlum coğrafyaların umudu ve lideri olduğuna değinerek, şunları kaydetti:'Haziranda seçimi yaparsak 5 ay, mayısa güncellenirse 4 aylık süremiz kaldı. Sandığa giderken karar vereceğimiz husus şu olacak; ya altılı masaya bir sekreter seçeceğiz ya da bu aziz millete lider seçeceğiz. Tercihiniz ne olur? İnanıyorum ki kendinden ziyade bu vatanı, milleti, devleti ve bayrağı öne koyan Sivaslı kardeşlerimin tercihi bu ülkeye lider seçmek olacaktır. Recep Tayyip Erdoğan sadece bu ülkenin lideri değil, tüm mazlum coğrafyaların umudu ve lideridir. Sivas bugüne kadar çok destek verdi ve o desteği artırarak devam ettirecektir.'Toplantıya, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti MKYK Üyesi İl Koordinatörü Halil Ürün, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Merkez İlçe Başkanı Muhammed Burak Kuruçay ve partililer katıldı.