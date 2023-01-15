  • USD: 18,76 - 18,79
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti 20 Ocak'taki büyük buluşmaya hazırlanıyor

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, partisinin 20 Ocak'ta düzenleyeceği "2023 Roman Buluşması"nın, Türkiye'nin tüm renkleriyle güçlü ve zengin olduğunu, dünyaya yeniden hatırlatacağını söyledi.

Ekleme: 15.01.2023 - 15:58 Güncelleme: 15.01.2023 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
AK Parti 20 Ocak'taki büyük buluşmaya hazırlanıyor
AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde "Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" temasıyla yapılacak buluşma öncesi, değerlendirmede bulundu. Bekle, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığınca hazırlanan program kapsamında iş hayatında, bilimde, sanatta, sporda ve hayatın tüm alanlarında Türkiye'ye değer katan Roman vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geleceklerini ifade etti.

BÜYÜK BULUŞMA 20 OCAK'TA
Roman vatandaşların bir temsilcisi olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a buluşma arzusunu ilettiğini kaydeden Bekle, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız bir toplantı vesile oldu. Orada uzun zamandır bir araya gelmediğimizi, Romanlarla buluşamadığımızı, hasret gidermek istediğimizi söylemiştik. Sağ olsun, o vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız ile nasip olursa 20 Ocak'ta İstanbul'da bir araya geliyoruz." dedi.

Bekle, buluşma programının, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu'nun liderliğinde hazırlandığını aktardı.

KASIMPAŞA KOTRA'DAN BAŞLAYAN BİR HİKAYE
"Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" temasının büyük anlam taşıdığını söyleyen Bekle, şöyle devam etti:

"Aslında 'Biz birlikte Türkiye'yiz' diyoruz. Tüm farklılıkları zenginlik, birlikteliğimizi de geleceğimiz olarak gördüğümüz bir anlayışı temsil ediyoruz. Romanlar da Sayın Cumhurbaşkanımıza her zaman ahde vefa ile gönülden bağlı. Bu da Kasımpaşa Kotra'dan başlayan bir hikaye aslında. O günden bugünlere gelen çok uzun bir dönemdir devam eden bir süreç. Bu programda sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya bir mesaj vermek istiyoruz; 'Türkiye Yüzyılı'nı yazarken yüzyılın romanında da hep birlikte yaşıyoruz' diyoruz. Tüm farklılıklara duyarlı olduğumuz, hak temelli yaklaşımımızın da tüm politikalarımızın merkezinde olduğu mesajını tüm dünyaya veriyoruz."

YASALARDAKİ PEK ÇOK AYRIMCI İFADE KALKTI
Bekle, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Roman vatandaşlara yönelik yenilikçi çalışmaların sürdüğünü anımsatarak, eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar birçok konuda faaliyetlerin yapıldığını belirtti.

Hizmette yeni bir sayfa açtıklarını ve bir vizyon ortaya koyduklarını dile getiren Bekle, "Pek çok şey değişti, yasalardaki pek çok ayrımcı ifade kalktı. Romanların, toplumun her alanında daha görünür olması sağlandı. Yapılan onca şeyin ardından şimdi başka bir dönem başlıyor. Aslında buluşmayla vermek istediğimiz mesaj o. Yüzyılın romanını hep birlikte başarıyoruz. Başka bir döneme başlıyoruz." sözlerini sarf etti.

Cemal Bekle, İstanbul'daki tarihi buluşmaya, İzmir'deki Roman derneklerinin başkanlarının da katılacağı bilgisini vererek, "Pek çok ilden de dernek başkanımızı, federasyon başkanımızı temsilen çağırdığımız bir program olacak. Ama İstanbul bu işin merkezi. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı, İzmir'deki Romanlarla da bir araya getirmeyi çok isterim." diye konuştu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan altılı masaya 'imza yetkisi' eleştirisi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'te PKK rezaletine tepki: Duruma el koymazlarsa münasebetlerimizi çok daha gerebilir
AK Parti Grup Başkanı Yılmaz: Ya altılı masaya bir sekreter seçeceğiz ya da bu aziz millete lider seçeceğiz
Haluk Bayraktar Baykar'ı heden alan iftiralarda o noktaya dikkat çekti: Peş peşe gelen bu saldırılar...
Destici'den savunma sanayiine destek: Alkışlamayanı sorgulamak gerekiyor
Yunanistan, Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' mesajını konuşuyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarıyla belediye işçileri arasında arbede
Adalet Bakanı Bozdağ'dan altılı masaya tepki: Böyle bakkal bile yönetilmez
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
HDP, DEVA Partisi'yle ittifakı doğruladı
Kılıçdaroğlu’ndan destekçilerini çıldırtan adaylık itirafı: Konuşmadık bile
Bayraktar Kızılelma'ya tarihi görev! Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: Dikkat çeken F-16 detayı
Karadeniz gazı iştah kabartıyor! Türkiye dev şirketin teklifini reddetti
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Ali Babacan: Eşit değilsek o zaman her parti kendi yoluna
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Rami Kütüphanesi'ne ilk günden yoğun ilgi
Başkan Erdoğan'dan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda önemli açıklamalar
Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Biz seçime hazırız
Türkiye için dev proje: Bir ilimizi daha zengin edecek

Türkiye için dev proje: Bir ilimizi daha zengin edecek

Orta gelirliye konut kampanyası için nefesler tutuldu! Başvuru süreci yarın başlıyor

Orta gelirliye konut kampanyası için nefesler tutuldu! Başvuru süreci yarın başlıyor

Yer Sivas: Ejderhayı görenler telefonlarına sarıldı!

Yer Sivas: Ejderhayı görenler telefonlarına sarıldı!

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu