Rami Kütüphanesi'ne ilk günden yoğun ilgi

Tarihi 250 yılı aşkın Rami Kışlası, Rami Kütüphanesi olarak yeniden hayat buldu. Açılışını dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı İstanbul'un en büyük Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden olan Rami Kütüphanesi, açılış sonrası ilk gün yoğun ilgi ve beğeni gördü.220 dönümlük alan içinde 36 bin metrekarelik kapalı alana sahip kütüphanede kimi ders çalışıp kitap okurken, kimi ziyaretçiler de 51 bin metrekarelik peyzaj alanı bulunan kampüs içinde gezdi. Bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirirken, çocuklar da kendileri için yapılan alanlarda etkinlik yapma fırsatı buldu."BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜMÜZ EN GÜZEL KÜTÜPHANELERDEN BİR TANESİ"Kütüphaneyi gezmeye geldiğini söyleyen Birol Kahraman, "Buranın güzelliğini görüyoruz. İnsanlar buraya hayran kaldı. Bugüne kadar gördüğümüz en güzel kütüphanelerden bir tanesi. Her şeyiyle dört dörtlük bir yer. Avcılar'dan gezmeye geldik. Pastahaneleri var, yeme içme servisleri var. Çok muazzam. Görmeye değer" dedi.Muzaffer Kaya da, "Bu kadar güzel işi kimsenin yaptığı yok. 1959'dan beri buradayım, eski halini de biliyorum. Çok büyük değişim var, çok güzel işler yapılmış. Kütüphane işte, çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.Dört yaşındaki Muhammet Ali Özalp da çocuk kütüphanesinden çıktıktan sonra kampüsü gezdi. Özalp, "Süper kahraman kitaplarına baktım. Etkinlik yaptığım bir alan vardı. Orayı sevdim. Etkinlikte, annemle babam yardım etti" dedi."KÜTÜPHANE İHTİYACIMIZ VARDIÜniversite ikinci sınıf öğrencisi Ayşe Tekin de, "Gayet güzel olmuş, çok beğendik. Özellikle bu ilçede oturan öğrenciler olarak gerçekten bir kütüphane ihtiyacımız vardı. O yüzden burası tam bize göre olmuş. Dersim var, onlara çalışıyorum. Saat 10.00 gibi geldim. Buradayım, akşam 6-7 gibi döneceğim. Wifi ağı var, internete bağlanabiliyorum" diye konuştu."ÇOCUKLAR İÇİN DE BÖYLE BİR İHTİYACIMIZ VARDI"Çocuğuyla kütüphaneye gelen Nilgün Topuz da, "Yakında, Bayrampaşa'da oturuyoruz. Dün haberlerde görmüştük, açılmasını da bekliyorduk. Bugün de kızımla buraya oynamaya geldik. İlk buraya girdik, çok güzel bir yere benziyor. Herkese hayırlı olsun. Dizaynı da çok güzel olmuş, kitaplar da çok güzel. Yakında oturuyoruz, herhalde buraya daha çok geleceğiz. Böyle bir ihtiyaç çocuklar için vardı. Şu an ihtiyacımız karşılandı" ifadelerini kullandı.