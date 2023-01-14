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İzmir’de Belarus asıllı avukat Maryia Konak’ın 'taciz' kabusu! 6 ay boyunca... .

Adana’da yaşayan Mustafa U. isimli şahıs, İzmir’de ikamet eden Belarus asıllı avukat Maryia Konak’ı 9 günde 115 kez telefonla taciz etti. "Arkamda kapı gibi başsavcı var" diyerek aylarca kadın avukatı rahatsız eden Mustafa U.’ya duruşmada ceza yağdı. .

Ekleme: 14.01.2023 - 14:49 Güncelleme: 14.01.2023 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
İzmir’de Belarus asıllı avukat Maryia Konak’ın 'taciz' kabusu! 6 ay boyunca... .1İzmir'de yaşayan Belarus asıllı 37 yaşındaki avukat Maryia Konak , Adana'da ikamet eden Mustafa U.'nun telefon ve mesajlarıyla tacize uğradı. Maryia Konak hayatında hiç görmediği Mustafa U.'nun 6 ay devam eden tacizleri sebebiyle savcılığa 3 kez şikayette bulundu. Avukat, Konak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde, şüphelinin farklı numaralardan sürekli hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attığını belirtti.

Şüpheli Mustafa U.'nun 19 Nisan'da gönderdiği mesajında da şikayeti alan savcı T.Y.'nin ablasının arkadaşı olduğunu ve dosya ile özel olarak ilgilendiği iddiasında bulundu.

Mustafa U. mesajında, 'Savcı ablamız sağ olsun. Karşısına aldı. Kola, çay ısmarladı. Ablamın en yakın arkadaşı vallahi billahi. Ablamın kankası savcı T., 'İstediği kadar avukat olsun. Ben onu hizaya getiririm' diyor' diye yazdığı anlaşıldı.

FARKLI NUMARALARDAN BENİ TACİZ EDİYOR

Sabah'ın haberine göre, şüpheli Mustafa U.'nun kendisini 14-23 Nisan arasında 9 gün boyunca 115 kere arayarak taciz ettiğini anlatan Maryia Konak, "Yaşadığım psikolojik taciz aile hayatıma da yansıdı. Gece gündüz defalarca farklı numaralardan beni taciz ediyor. Engelliyorum başka bir hattan arıyor." dedi..

Konak, "Numaramı uygunsuz sitelerde paylaşacağı şeklinde tehditte bulundu. Avukat olduğum için tanımadığım numaraları da cevaplamam gerekiyor. Bu şahıs yüzünden işimi yapamaz hale geldim" ifadelerini kullandı.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık sanık Mustafa U. hakkında tehdit, hakaret, huzur ve sükunu bozma ve şantaj suçlarından iddianame düzenledi. İddianame İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.


CEZA YAĞDI

İzmir 17. Asliye Mahkemesi'nde yargılanan Mustafa U.'ya karar duruşmasında ceza yağdı.

Adana'da yaşayan Mustafa U. tehditten 11 ay 7 gün, hakaretten 7 ay 15 gün, huzur ve sükunu bozmadan 5 ay, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Mustafa U. karara itiraz etti. Karar onanırsa, Mustafa U. hapse girecek.

İzmir’de Belarus asıllı avukat Maryia Konak’ın 'taciz' kabusu! 6 ay boyunca... .

İzmir’de Belarus asıllı avukat Maryia Konak’ın 'taciz' kabusu! 6 ay boyunca... .
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