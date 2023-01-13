Eğitime bir gün ara! Yoğun sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Antalya Elmalı için flaş karar....

Antalya'da salı gecesinden bu yana etkili olan yağmurla birlikte hızı zaman zaman 120 kilometreyi geçen fırtına, kentte hayatı olumsuz etkiledi.Son 24 saatte Kumluca'da metrekareye 145 kilogram yağış düşerken, fırtınanın hızı ise Kemer'de 122 kilometre ölçüldü. Lara bölgesinde çok sayıda iş yerinin camı kırıldı, yollarda kalan araçlar nedeniyle şehir trafiği kilitlendi. Zemin katlardaki evlerde su baskınları yaşandı.Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu' kod uyarısında bulunduğu 11 ilden Antalya, salı gecesinden bu yana yağmur ve fırtınanın etkisi altında. Son 24 saatte yoğun yağış ve fırtına nedeniyle kent merkezinde ve ilçelerde yaşam olumsuz etkilendi.Meteoroloji'nin verilerine göre son 24 saatte metrekareye Kumluca'da 145, Manavgat'ta 114,2, Kaş'ta 113, Elmalı'da 110, Döşemealtı'nda 106, Aksu'da 91, Serik'te 90, kent merkezinde ise 81 kilogram yağış düştü. Son 24 saatte fırtınanın hızı ise Kemer'de 122, Konyaaltı'nda 100, Finike'de 88, kent merkezinde 82 kilometreye ulaştı.Lara Kundu bölgesinde fırtına nedeniyle çok sayıda iş yerinin camı kırıldı. Yoğun sağanak nedeniyle araçlar yollarda kalırken, şehir trafiği kilitlendi. Zemin katlardaki evlerde ise su baskınları yaşandı. Şirinyalı Mahallesi'nde su baskını nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan bir okul servisindeki öğrenciler, itfaiye ekipleri tarafından su olmayan bölgeye kucakta taşındı..Kent merkezinde en çok yağışın düştüğü noktalardan biri de Konyaaltı ilçesi oldu. İlçede bazı kavşaklarda oluşan su birikintilerine giren araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar, çekiciyle kurtarıldı. Caddelerde oluşan su birikintisinde araçlar güçlükle ilerledi. Birçok aracın plakası düştü. Bazı noktalarda su birikintisinin yüksekliği nedeniyle trafik durdu. Polis ekipleri su birikintisine girmemeleri için vatandaşları uyardı. Trafiğin durduğu noktada ise vatandaşlar kendi imkanlarıyla giderleri açmaya çalıştı. Yağmura ve fırtınaya aldırmayan bir turist, Konyaaltı sahilinde spor yaptı. Dev dalgaların oluştuğu sahilde bazıları dedektörle ziynet eşyası ararken, bazıları ise dev dalgaların fotoğrafını çekti..Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkili olması beklenen şiddetli yağış nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bilEdirildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elmalı ilçesinde yarın sağanağın etkili olmasının beklendiği belirtildi.Açıklamada, 'Yağıştan dolayı resmi ve özel her kademedeki okullarımızda 13 Ocak Cuma günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.' ifadesi kullanıldı.