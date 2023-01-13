Çanakkale açıklarında 12 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itildikleri belirlenen lastik bot içinde 12 kaçak göçmen, karaya çıkarıldı.
Çanakkale’de, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…
Ayvacık açıklarındaki can salı içinde göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Bölgeye yönlendirilen "TCSG-84" botu ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 12 kaçak göçmeni kurtardı.
Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne nakledildiler
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne nakledildi.
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