Bakan Çavuşoğlu, Ruanda'da Kigali Soykırım Anıtı’nda incelemelerde bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yapımı devam eden Amoras Stadyumu'nun inşaatını ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Çavuşoğlu, Afrika turu çerçevesinde geldiği Ruanda'da temaslarına devam ediyor. Kigali Soykırım Anıtı'nı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, hayatını kaybedenler adına saygı duruşunda bulunarak çelenk bıraktı.Çavuşoğlu, anıtta incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Bakan Çavuşoğlu, ziyaretini anıt defterini imzalayarak sonlandırdı.Temasları çerçevesinde Türk firması tarafından yapımı devam eden Amoras Stadyumu'nun inşaatını da ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu işçiler tarafından coşkuyla karşılandı. İşçilerle tokalaşan ve sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, daha sonra inşaatta incelemelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, inşaatın yapımıyla ilgili yetkililerden de bilgi aldı.